Opinió
Les lliçons dels avis
Fa uns anys vaig realitzar una sèrie de documentals a diferents pobles parlant amb gent de més de vuitanta anys, als que preguntava pels seus records. Aquests dies he repassat el que em va encarregar l’Ajuntament de Bordils i m’agradaria compartir amb els lectors d’aquesta columna un parell de lliçons vitals que em semblen interessants.
El primer era un simpàtic bordilenc que m’ensenyava la seva llar. Una casa molt vella que havia estat remodelada amb molt bon gust i amb totes les comoditats de la vida moderna. L’home em va fer acostar a l’aigüera de la cuina i em va dir: fixi’s bé que veurà una cosa extraordinària. Va obrir l’aixeta i mirant l’aigua rajant em va preguntar: Què li sembla? Jo vaig trigar una mica a comprendre el que m’estava explicant. Quan jo era petit -va afegir- s’havia de pouar l’aigua i si em volia banyar havia d’anar al riu! I va continuar la lliçó: I, adoni’s d’una altra cosa sensacional. Si giro l’aixeta cap a un costat l’aigua surt calenta!
Ben mirat aquella actitud és una lliçó que valdria la pena que sabéssim apreciar les coses meravelloses que tenim a la vida quotidiana, com prémer un interruptor i que s’encengui un llum o marcar un número i poder parlar amb algú a distància. Ho tenim tan incorporat i hem muntat la nostra vida amb totes aquestes coses i només ens adonem del que tenim quan fallen. Si se’n va la llum protestem contra la companyia, si es talla una estona el WhatsApp ens sembla que el món s’acaba. És natural que hi comptem de manera quotidiana, però seria bo que, de tant en tant, ens deixéssim sorprendre per la meravella que és obrir una aixeta i que ragi aigua calenta. Una bona part de la humanitat ho desconeix i no ha vist mai un vàter.
En un altre moment del documental un altre avi es lamenta que no se’n surt amb el telèfon mòbil i que, cada cop que té un dubte, ho ha de demanar a un jove veí. Explica que mira de no fer gaires consultes perquè li sap greu que el jove li digui sempre: Però si no costa res, home! L’home en qüestió, que és un expert en arbres fruiters, em va explicar rient que el seu jove veí fa temps que intenta fer un empelt a un presseguer i que ell li ha explicat com fer-ho i sent una gran satisfacció en tornar-li: Un empelt? Ja t’ho he explicat molts de cops. Però si no costa res de fer, home! Faríem bé d’aprendre les lliçons d’aquests avis. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
