Opinió
Portbou, far d’esperança
Als anys trenta del segle passat les llibertats i el sistema democràtic vivien temps convulsos. El qüestionament tenia a veure amb la crisi financera del 29 que va sacsejar les societats de mig món amb la inflació i també amb la desocupació. Aquell malestar, al costat dels cants de sirena dels nous feixismes, va dur al món cap a l’abisme. La gent buscava solucions en el curt termini i les va trobar amb ideologies totalitàries que van endinsar les societats del món a la guerra i la barbàrie. Part de la burgesia i part de les classes populars van optar per solucions pretesament fàcils a qüestions complexes. Hitler va prometre el paradís als desocupats alemanys i, amb el pas del temps, aquests van descobrir que sota les proclames no hi havia res més que el malson de la guerra, la foscor de la destrucció i el desastre més absolut.
Deia Marx que la història es repeteix, sí, però com a paròdia. I veient aquests temps suposadament nous es pot tenir la sensació que la paròdia pot ser la representació perfecta d’una nova realitat. La crisi financera del 29 s’ha repetit amb la del 2008. Les austeritats del passat s’han reproduït. De la mateixa manera que s’ha replicat el cost de la vida o l’empobriment generalitzat. I en el mateix temps veiem com nous sectors polítics intenten treure profit del malestar general amb frases primes, amb consignes populistes, atribuint als diferents les culpes del que està passant. Potser no tornen els vells uniformes ni les antigues banderes però els discursos i les proclames dels nous extremismes sonen amb la mateixa música que els seus predecessors.
Els predecessors van treure punta al concepte de propaganda. Van ser ells qui van encunyar aquella idea que una mentida repetida mil vegades esdevenia veritat. Van ser ells qui van fragmentar els discursos i van adreçar a cadascú just el que volien sentir. Avui en dia els seus hereus fan servir les xarxes socials. Les mentides i les mitges veritats estan a l’ordre del dia. I l’agitació a les xarxes tendeix a polaritzar l’opinió pública, a tensar-la, a incentivar el soroll i la distorsió, a crear un brou de cultiu on la reflexió desaparegui, on la crítica sigui substituïda pel crit i l’insult. A l’extremisme actual, el diàleg i l’intercanvi d’idees no els interessa. No els pot interessar. De la mateixa manera que la memòria o la raó crítica els és profundament sospitosa.
Si hi ha un racó al món carregat de memòria aquest és Portbou. Al llarg de la Guerra d’Espanya vam ser diana dels bombardejos de l’aviació franquista. I al gener i febrer del 39 ens convertirem en una de les portes de l’èxode. Amb l’esclat de la segona guerra mundial Portbou va ser l’esperança dels qui fugien del feixisme però també dels qui es disposaven a combatir-lo, com les brigades internacional. Hanna Arendt va aconseguir guanyar el camí de la llibertat. Però no així el filòsof alemany de cultura jueva Walter Benjamin que va treure’s la vida a Portbou per por de caure a les urpes de la Gestapo.
Walter Benjamin, en representació de tanta gent que fugia de la barbàrie, és la gran raó de ser dels nostres esforços. Els seus treballs intel·lectuals encara avui són prodigiosos fars que assenyalen el camí del nostre present i, per tant, rastregen les rutes del futur. Avui més que mai Benjamin constitueix un dic de contenció, un baluard fet d’idees i de conceptes, capaç de contenir aquesta allau extremista que ens aborda. Contra les consignes dels extrems, la reflexió. Contra les seves mentides, la nostra voluntat de fer pedagogia. Contra el crit, la reflexió. Contra la foscor volgudament imposada, la llum permanent de la raó.
I com un primer resplendor de la llum que proposem, arriba aquesta nova edició del col·loqui Walter Benjamin. És una molt bona notícia que aquesta mostra de la reflexió i el diàleg que és el Col·loqui, que duu tantes edicions, hagi tornat a Portbou des de l’any passat, que és la seva casa i que és la seva raó de ser, i ho hagi fet per la porta gran. A Portbou, entre el 26 al 28 de setembre, s’hi desplegaran activitats acadèmiques, culturals i lúdiques com la concessió del VIIè premi d’assaig Walter Benjamin que enguany ha tornat a tenir una alta participació i uns altíssims nivells de qualitat.
Enguany el Col·loqui gira al voltant del que parlàvem a l’inici d’aquest article: de l’assetjament que pateixen les democràcies liberals, per tant el nostre sistema de valors i llibertats, per part de les idees reaccionàries i extremistes. Un Col·loqui oportú amb convidats i convidades de luxe que aportaran la seva capacitat i el seu coneixement per desmuntar aquestes ideologies tramposes i falsàries. Tornem a insistir en la necessitat de reflexionar i conèixer, de trobar guies i llum, de dialogar i debatre. El Col·loqui d’enguany no és cap artefacte d’alta cultura, no és cap pandemònium d’amics i saludats, no és cap àgora tancada sinó que és, sobretot i per damunt de tot, una eina necessària per combatre el perill imminent que ens envolta, que no és altre que la liquidació de les nostres llibertats. El retorn a un passat abrupte i convuls que tant de dolor va causar al segle passat. Podem evitar l’abisme senyalitzant bé els camins que ens hi duen. I n’estic segur que aquest Col·loqui aportarà nous avisos, nous senyals, per evitar el mal pas. Portbou, la frontera, continua el camí per trencar la foscor i, de nou, esdevenir far d’esperança.
