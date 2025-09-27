Opinió
El problema de JxCat
En tots els partits polítics es donen problemes. Van des de la cohesió interna a la implantació territorial, des del lideratge fins a l’organització, des de la ideologia fins a la pràctica d’aquesta; en tot partit polític sempre hi ha qüestions a resoldre. En el cas de JxCat el problema s’anomena Carles Puigdemont. Mai no fou un militant de debò de Convergència Democràtica de Catalunya com tants n’hi hagué; fou un militant de quota en l’argot de tota formació política: pagar-la i desentendre’s de la vida interna del partit i de les seves expressions públiques més notables. O no pagar-la, però militar a CDC en plena democràcia i en plena autocràcia (com ara) d’en Joan Vall Clara al seu fascicle per la simple raó de que era convergent mentre que el diari era d’esquerres. Avui d’això se’n diria assetjament laboral.
Tanmateix, en un moment en què ni feina tenia, CDC o potser tan sols en Jami Matamala o ambdós alhora, li van oferir la capçalera de CiU a les municipals de Girona, que deserta quedà per uns fets rellevants que mai no foren objecte de revelació policial malgrat la seva importància. I d’aquí a la presidència de la Generalitat de la mà de la CUP, que per alguna cosa des de Waterloo se li va indicar a Gemma Geis, creguda de si mateixa, que fes alcalde a aquest desastre amb espardenyes de vetes anomenat Lluc Salellas, l’espanyol en cap de la brigada de neteja de parcs, jardins i brossa de la ciutat dels rius aclaparada pels somnis dels antisistema que del sistema polític viuen, i endemés bé. A JxCat s’hi donen més problemes; per tant, quan els singularitzo en la persona d’en Puigdemont no faig altre cosa que prioritzar-los i posar l’èmfasi en qui és la font de tots els altres.
Ho deia l’altre dia el company Pere Lladó en aquestes mateixes pàgines: a JxCat no se l’entén pels seus actes, ja que són contradictoris. Ni al Parlament de Catalunya, ni al Congrés dels Diputats, ni al carrer. I si les enquestes són simplement enquestes, quan en portes unes quantes de seguides que van marcant una tendència a la baixa s’ha de dir «ep!, tenim un problema», i tot seguit detectar-lo i revertir-lo. L’últim sondeig conegut, fet per l’Institut Ipsos per a La Vanguardia, és tremend per a JxCat: baixaria dels 35 diputats al Parlament a 21 diputats i passaria del 21,6% dels vots a 16,2%. És per fer-s’ho mirar. Encara avui els juntaires continuen commocionats per l’impacte patit. Un èpic cop demoscòpic que aguditza les tensions internes de la formació que fa del «¡Don Ángel, sí señor!» del tebeo de la meva infància, aplicat al marquès de Waterloo, una dolenta recomanació, una ruta a no seguir i una exigència per trobar el camí alternatiu. Més dades: el grau d’aprovació de Carles Puigdemont com a líder polític és només del 22%, essent el de desaprovació del 70% de la població catalana. Si el problema de JxCat no s’anomena Carles Puigdemont que baixi Déu i m’il·lumini perquè, per a postres, qui guanyaria a la circumscripció de Girona ja no seria JxCat, sinó Aliança Catalana que lidera Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll. No, l’enquesta no n’està d’esbiaixada; és la fotografia electoral d’avui mateix que ofereix una derrota contundent de Junts. No hi ha més.
Les eleccions al Parlament de Catalunya seran el 2028; en conseqüència, resta temps, molt, i caldrà esperar per veure si la radiografia socielectoral d’ara es compagina o no amb la realitat que ofereixin llavors les urnes. Tanmateix, una cosa apareix com a certa: avui ningú no pot enderrocar el govern del president Illa. L’atmosfera no està preparada per a res que s’assembli a una moció de censura. La realitat, però, arribarà amb les municipals de 2027. Això vol dir que la clatellada que dibuixa l’enquesta de l’Institut Ipsos la rebran en plena cara els candidats a alcaldes i regidors de JxCat. Ballen (i no pas un vals vienès) alcaldies tan importants com ara Olot, Banyoles o Figueres, i per descomptat la Diputació de Girona i no poques presidències comarcals. Va fer bé l’alcalde de la capital de l’Alt Empordà, Jordi Masquef, en aprofitar l’obertura del Consell Nacional de JxCat que se celebrava diumenge passat a Figueres per fer una crida a favor del pragmatisme, consistent en ocupar-se d’allò que de veritat preocupa a la ciutadania. L’alcalde figuerenc va dir el següent: «La gent el que vol són serveis públics de qualitat, viure en ciutats netes, arribar a final de mes i viure en ciutats segures», tot afegint que «en la recerca d’aquest estat del benestar us demano que tornem a ser pragmàtics, oferint solucions i parlant clar». Sensat, oi?
En el retrovisor, l’èxit de CiU; més enllà del parabrisa, la potencial insignificança de JxCat que ha pintat l’enquesta de La Vanguardia, a la que s’ha afegit una de El Periódico relativa a la ciutat de Barcelona, on els de JxCat passen d’11 regidors a només 7, confirmant-se així la tendència general. Deia Peter Ferdinand Druker, el més gran filòsof austríac del segle XX, que «la millor manera de predir el futur és creant-lo». És el que no pot fer en Puigdemont, un líder caigut en desgràcia, però és el que sí volen i poden fer els alcaldes de JxCat. O això o estavellar-se.
