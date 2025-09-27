Opinió
Sense marge d’error
Abans del partit d'ahir, el derbi català contra l'Espanyol, veiem la llum al final del túnel, però aquesta s'ha tornat a apagar. De fet, després de les dues derrotes inicials, la llum ja s’havia vist a la tercera jornada amb la visita del Sevilla a Montilivi, però res. I es va tornar a veure fa dues jornades, després d’aconseguir un empat a Balaídos, però el Llevant va tornar-ho a deixar tot a les fosques. Com ahir l’Espanyol.
Una setmana més l’equip està a la cua de la classificació, amb més dubtes que certeses i més interrogants que coses clares. Tot i que si es vol mirar amb ulls crítics -no de crítica-, sembla bastant clar que a aquest equip li falta qualitat. Ha millorat amb Ounahi i Vanat, però dues flors no fan estiu.
Ja no són només els molts gols que s’han encaixat, és que ofensivament, que és on es podria espantar el rival, el joc de les mitges puntes ha donat poca pólvora al davant.
I es vulgui o no, el 3 de 21 punts possibles fa mal per si sol, treballar sabent que s’està al darrer lloc de la lliga no ajuda gens i el run-run que hi ha sobre l’entrenador, tampoc.
I el pròxim dissabte visita Montilivi el València, abans de la nova aturada de la competició, sabent que aquest serà un partit d’obligada victòria per no tenir el perill de quedar-se amb 3 o 4 tristos punts de 24 possibles, que podrien ser de 27, perquè al cap de dues setmanes s’anirà al camp del Barça.
Ha arribat un moment que ja ni els empats serviran perquè no trauran l’equip de pobre. El que es necessita és sortir de la cua i per fer-ho caldrà sumar de tres en tres i evitar caure en la roda del desànim general, que en algun moment d’aquest inici ja s’ha deixat notar per moments. I això que els números encara no amenaçaven com ara. Malgrat que ahir la imatge va tornar a ser bona.
