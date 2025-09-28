Opinió
La guerra dels «pintxos»
Els donostiarres es revolten contra els bars que subministren aquest mític plat prèviament cuinat a polígons industrials
Una de les coses que més gaudeixo en els viatges arreu de l’estat –en un llarg període professional, era un cop per setmana– és fer el primer cafè del dia a un bar amb acreditat prestigi en preparar-lo. Tot això mentre fullejo un exemplar de la premsa local. És una manera directa de connectar amb la ciutat: llegir els temes que interessen a la gent i preguntar al cambrer. Com cada setembre he estat a Donostia-Sant Sebastià en els dies del seu famós festival de cinema, de les marees altes i de l’alternança de jornades plujoses i de tardor amb altres de calor estiuenca. Aquí sovintejo la cafeteria Iturralde de l’avinguda de la Llibertat, un petit establiment familiar on el cafè ben fet esdevé una qüestió molt seriosa. A la paret un rètol que és filosofia de vida: «La vida es demasiado corta para tomar un café malo».
Estic esperant un amic que vol que tasti la truita de patates de Narru, un bar-restaurant davant de la catedral on només en preparen dues al dia que surten de la cuina a les onze del matí esgotant-se aviat. Puc dir que la fama és rotundament justa. Mentre arriba el moment llegeixo El Diario Vasco que és el gran rotatiu guipuscoà que té el curiós costum d’acompanyar el text de totes les esqueles amb una foto carnet del difunt. Fa una mica de basarda, però no deixa de ser pràctic per identificar amics, coneguts o saludats en arribar al moment final. El tema del dia al diari és una carta d’una veïna que està portant molta cua tota la setmana. Com va precisar-me el cambrer «no se habla de otra cosa».
La lectora ha proposat sancionar els bars de San Sebastián «que venen pintxos fets a polígons industrials i els despatxen com si fossin casolans». Demana que inspectors de consum facin controls periòdics als establiments per descobrir aquestes pràctiques «que deixen a la prestigiosa gastronomia donostiarra a l’altura del fang». La senyora demana que per respecte als locals tradicionals que continuen elaborant els pintxos a les seves cuines de manera casolana, els que tenen aliments de cinquena gamma ho hagin d’indicar clarament amb un rètol ben gros a l’entrada del bar. La cinquena gamma són aquells plats o aliments que arriben de fora ja cuinats o preparats per només escalfar-los o emplatar.
Això ha portat molt d’enrenou. Pels bascos, majoritàriament, menjar és una de les coses més importants que es poden fer. Anirem al tòpic exagerat. No mengen per viure sinó que viuen per menjar. És la seva manera de connectar amb la tradició, també amb el que et dona la terra i el mar propers i de socialitzar amb els altres. Això es tradueix amb el costum dels txocos, els locals particulars on els components de les societats gastronòmiques es troben per cuinar i menjar. També amb la passejada diària amb la quadrilla fent el txiquiteo, prenent uns vins o cerveses amb pintxos que s’exposen a les barres (des de la covid protegits per expositors contra els «capellans»).
La denúncia de la senyora era general per tota la ciutat, però feia especial referència al que passa a la seva coneguda part antiga, «el viejo», la zona propera a l’antic port pesquer amb centenars de bars i fama mundial. Ara que moltes ciutats parlen d’on les porta la saturació turística el que ha passat amb els bars de pintxos del barri és un paradigma. Quan vaig anar per primer cop a San Sebastián als anys vuitanta era un indret increïble. A poc a poc el turisme urbà ha anat agafant molta força fins a imposar-se. Especialment, el jove que peregrinava a una ciutat de moda. Gent crida gent. Un any, la guia Lonely Planet, que és la més coneguda entre els «motxillers», la situava com la millor experiència gastronòmica al món.
Conclusió. Avui la tradicional i famosa zona de bars de la part vella és l’exemple d’un rotund fracàs. Descansi en pau. Legions de joves bevent sense aturador menjant pintxos mediocres exactament iguals a tot arreu. No et sembla veure per aquells carrers cap donostiarra. Les recomanacions i llistes a internet donen pistes dels quatre locals tradicionals que resten operatius, però hi ha llargues cues al carrer. M’ho expliquen uns amics guipuscoans mentre menjo una de les racions que sortosament hem aconseguit de la truita de patates amb ceba confitada, ben líquida, com a mi m’agrada, del Narru, de la qual parlava al principi. Em diuen que fa anys que no han posat els peus als bars del barri vell i que, per favor, no expliqui a ningú on és la meravellosa truita de patates que m’estava cruspint. Ja ho veuen.
