Opinió
Miquel Bisuara Pardos
Contra l’edatisme i a favor de la pau
L’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1990, diferents entitats i institucions ens mobilitzarem a Catalunya per defensar els nostres drets sota el lema «per una societat lliure d’edatisme».
L’edatisme és una xacra silenciosa que ens relega, ens invisibilitza i ens despulla de la nostra vàlua, com a persones i com a col·lectiu. Cal combatre l’edatisme, cosa que implica promoure la igualtat i la justícia en totes les etapes de la vida. Les institucions han de promoure polítiques que promoguin la no discriminació, la igualtat de tracte i la protecció de grups vulnerables, entre els quals es troben les persones grans i el jovent.
Cal donar valor a la vellesa posant en valor les aportacions que, per la seva experiència, les persones grans poden aportar a la societat, erradicant l’edatisme i els estereotips que homogeneïtzen i discriminen a les persones grans i garantint la inclusió i la seva participació en la societat. En definitiva, les persones grans no volem ser relegades a la invisibilitat, ni ser tractades amb condescendència o paternalisme. Volem ser reconegudes per la nostra individualitat, per les nostres capacitats i per la nostra contribució contínua al bé comú.
En aquest context, cal manifestar que les dones grans són les més afectades per l’edatisme, és a dir, una doble discriminació, per raó d’edat i de gènere. No hi ha canvi social sense la igualtat entre dones i homes, i això ha de suposar també un treball col·lectiu i continu per un canvi cultural, ja que la igualtat de gènere és un dret fonamental.
També preocupa com s’intenta impulsar una confrontació entre joves i persones grans; els ideòlegs contra el Sistema Públic de Pensions diuen que les persones grans deixarem a les futures generacions sense poder cobrar una pensió i davant d’això ens hem de mobilitzar perquè aquesta falsa idea no guanyi terreny en les persones joves. D’aquí la importància del diàleg intergeneracional per construir ponts perquè no ens enfrontin com volen els poderosos.
La nostra generació ha estat testimonis de guerres i reconciliacions i hem après, sovint a cop de vivències, que la violència sols engendra violència, que l’aïllament debilita el teixit social i que la discriminació, en qualsevol de les seves formes, ens empobreix a totes i a tots.
Creiem fermament en la pau, la qual no és només l’absència de conflicte armat, sinó un estat d’harmonia social que es cultiva a través del respecte mutu i l’empatia i la comprensió. Davant dels que proposen augmentar la despesa en armament i retallar les polítiques socials, cal defensar fort i clar que es necessiten més polítiques socials, més democràcia i més drets, així com la defensa de la pau i el diàleg, i la fi del genocidi a Gaza.
Per tot això, cal que se sentin les veus que reclamem canviar i millorar la vida de la gent gran. Perquè tots i totes nosaltres tenim drets com a ciutadanes i ciutadans que sovint, en la realitat, no són respectats a causa del menyspreu basat en l’edatisme.
