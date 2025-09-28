Opinió
Pagar per veure què?
L’ACB ha decidit trencar amb Movistar i passar-se a DAZN i durant tot l’estiu s’ha explicat del dret i del revés que hi haurà partits en obert però a una setmana que comenci la lliga ningú ha confirmat res. Sempre posant-ho fàcil a la gent: si tu ets de la plataforma de Telefónica i a través d’ella veus els continguts del Netflix dels esports, com que la lliga de bàsquet no entra en l’acord, has de donar-te d’alta un altre cop a DAZN amb un correu electrònic diferent.
Ha arribat un punt en què hi ha qui es pensa que la gent està disposada a pagar per veure-ho tot i, al capdavall, acumules plataformes i serveis d’streaming i no acabes traient suc a cap, perquè un també ha de viure, sortir a comprar, fer coses amb la família, abans que concentrar-se davant la pantalla. El bàsquet és un bon exemple. Si vols seguir gaudint de l’ACB, l’Eurolliga i l’NBA aquesta temporada has de pagar tres plataformes diferents, DAZN, Movistar i Prime Video, que també s’ha apuntat a un paquet de duels de la lliga americana. I a sobre la FEB també obliga a passar per caixa si vols veure el Bisbal a 2a FEB, la tercera divisió, quan fins ara era de franc.
No fa pas tant, tot el que ara necessites HBO Max, Skyshowtime, Disney , Apple+ i Prime per veure-ho ho tenien a Movistar o a l’antic Canal+, que estrenava les pel·lícules de tots els grans estudis. Fins que els grans estudis van pensar que hi sortirien guanyant fraccionant-ho i cadascú es va muntar el seu servei d’streaming. Pagar per veure què? Aquesta és la pregunta del milió, i la gran decisió.
