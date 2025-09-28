Opinió
Paral·lelismes i comparances
A Menorca i la Costa Brava Sud s’hi donen algunes coincidències. La suma de residents habituals de l’illa depassa, por poc, els 100.000. Uns quants milers més (no gaires) que la suma dels de Tossa, Lloret i Blanes que voregen els 90.000. Durant el moment àlgid de la temporada turística, el mes d’agost, a Menorca han depassat els 250.000. Si fa o no fa el mateix que a casa nostra, on la població es triplica a l’estiu.
Els menorquins (qui es pot atorgar la denominació de menorquí?) no paren de queixar-se de la sobreexplotació turística que pateix l’illa. Ho he pogut copsar en algunes lectures a la premsa local, on les polèmiques i el debat són presents cada dia. Es queixen de la calma, de la tranquil·litat, dels senyals d’identitat, les propietats... que han anat perdent. D’altra banda, però, els qui tenen empreses, negocis, terrenys, que són molts a l’illa, resen perquè la mamella no deixi de rajar.
En el rang baix dels qui viuen del turisme es troben uns treballadors que cada vegada fan temporades més curtes. Tot i els salaris folgats que cobren durant els tres o quatre mesos d’estiu, la dificultat per trobar allotjament i uns preus disparats fan que cada cop els resulti menys rendible «fer temporada».
Aquí, tot i tenir uns preus més continguts, les dificultats per trobar habitatge i els lloguers que han assolit fan que moltes feines hagin esdevingut, també, fràgils, volàtils. Més d’un i de dos restauradors m’expliquen com s’han trobat amb empleats que de la nit al dia els demanaven el finiquito per anar-se’n uns quants metres més enllà i guanyar 100 o 200 euros més o per canviar radicalment d’aires. Pel que expliquen, ni en aquest, ni en d’altres aspectes, la que s’acaba ha estat la millor de les temporades.
El turisme és la font d’ingressos més important de Menorca. Ho és també a Tossa, Blanes i Lloret. El pes de la indústria, l’agricultura i la pesca és petit. En alguns casos irrellevant. Hi ha el sector serveis (públic i privat) i el funcionariat (sanitat, ensenyament, transport...) és clar, però, tot això genera poc valor afegit i poca oferta de treball.
A una banda i l’altra del Mediterrani malden per trobar un equilibri que preservi, el territori, el seu atractiu i la qualitat de vida dels residents. Una equació difícil per a la qual els menorquins apunten solucions dràstiques, com ara establir un topall de vehicles i visitants. Unes mesures que amb el sensible increment de preus que he constatat aquest setembre, podrien acabar convertint Menorca en una destinació elitista. Potser ja ho és.
La proximitat a la conurbació de Barcelona de la Costa Brava Sud i les facilitats de comunicació la fan més propera. També més assequible a butxaques ajustades. El repte de la preservació dels encants territori i la qualitat de vida (no només econòmica) dels residents habituals segueix, però, en un plat de la balança. A l’altre plat hi trobem, encara, un volum considerable de visitants de polsereta, sol, platja i discoteca.
Ahir Lloret de Mar va celebrar el Dia Mundial del Turisme amb un seguit de propostes lúdiques i culturals gratuïtes per acostar als visitants a espais poc habituals i incentivar «un altre tipus de turisme». Lloable objectiu en el qual els lloretencs porten anys embarcats.
Elitistes o no, assequibles o no, aquí o a Menorca, encara i sobretot, tothom vol seguir «fent l’agost».
