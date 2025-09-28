Opinió
Un retorn a les formes
Per a les primeres entrevistes de feina, em vaig comprar una americana. El meu pare em deixava alguna de les seves corbates. Ell mateix em feia el nus. Era una manera de compartir alguna cosa. Anar d’americana i corbata a una entrevista també era una forma. De respecte, de com presentar-se davant del món. Avui la corbata s’ha deixat de fer servir, no se’n posen ni els empleats de banc. A les entrevistes els candidats van amb sabatilles.
Quan algú es moria, per mal parit que fos, se li tenia un respecte. No li esmentaves a la mare. Potser perquè aquest no es podria defensar. No passava com amb el polític americà Charlie Kirk que, un cop mort, simpatitzants d’esquerra el posaven a parir a les xarxes. Fins i tot, per malament que caigués, anaves a l’enterrament. O com a màxim no hi anaves. Era com la corbata a les entrevistes, una forma.
En el passat, els polítics recorrien a discursos més o menys elaborats. Hi havia una mínima reflexió. Avui les discussions polítiques són una cosa així com un repartiment d’hòsties estil X. A més de mentir-te, busquen l’efecte perquè el cop ressoni a les xarxes. Els periodistes tenien un argument i tenien (o si no la fingien) certa imparcialitat. No semblaven gallines sense cap atacant l’entrevistat, com va ser el que va semblar Mònica Terribas davant de Sílvia Orriols aquesta setmana. La periodista, que el 2017 donava la benvinguda a la República catalana, preguntava a l’alcaldessa de Ripoll si formaria un exèrcit per a una futura guerra per la independència de Catalunya.
Si hi havia una embarassada en un autobús, li cedies el seient. Si entraves en un negoci deies bon dia, encara que no coneguessis ningú. Tothom et saludava. Ves a dir bon dia avui en una cafeteria. Ni et miren. Tot i que no en totes. Dono fe que al bar Cuéllar de Vila-roja tothom et saluda. El mateix passa a la cafeteria TAT, de Pericot, i els seus amos són xinesos. També són formes.
Tots vam tenir una etapa en la qual vam repudiar les formes. En què ens semblaven hipòcrites. Portar una corbata en una entrevista, no insultar els morts si els teníem tírria. O esperar d’un periodista imparcialitat o un argument. Les formes requereixen maduració per entendre-les. Per comprendre que hi ha alguna cosa més que una formalitat o una aparença. No respectar els morts és simple grolleria. La manca de formes en política i en periodisme no denota més llibertat, sinó cert infantilisme. Si us plau, un retorn a les formes. Potser no totes. Les que mantinguin un sentit, una memòria. Les que ens facin millors.
