Opinió
Pilar Ruiz Costa
Tancat per avarícia
Passejava sense parar gaire atenció quan vaig descobrir uns treballadors traient el rètol de la copisteria. Ja ho he explicat alguna vegada: a prop de casa hi havia -gairebé dic «hi ha»- un petit negoci que abans havia estat una copisteria. Com en el seu moment hi va haver videoclubs o locutoris, li va tocar reinventar-se o morir. Els «Tot a 100» van passar a ser «Tot a 1 Euro» -quina estafa, allò de l’entrada a la moneda comuna, recordeu? Ens vam creure que guanyaríem sous com a Alemanya i van acabar venint els alemanys a comprar-nos les cases perquè, amb el canvi, els resultava molt més rendible- i, d’allà, als «xinos».
En aquella mutació per sobreviure, la copisteria del barri de tota la vida va començar a vendre premsa, postals, papereria, regals d’última hora i fins i tot feia fotos de carnet. Només li faltaven barres de pa per ser una benzinera.
En el seu darrer gir de tirabuixó, l’exercici final de malabarista per no caure va ser convertir-se en punt de paqueteria. Una altra que ens van colar: recordeu quan la felicitat era anar un dissabte de botigues? Ens ho van canviar per comprar en línia, obert 24/7 des de la comoditat de la llar! Ens ho portaven a casa. Fins que tampoc. Ara anem de botigues un dissabte a la tarda o un dilluns amb presses, només per recollir el paquet que una altra botiga ens ha enviat aquí.
Però fins i tot als millors malabaristes els cauen les maces alguna vegada. La caiguda de la copisteria la vam veure venir amb antelació, i també amb la premeditació i la traïdoria del fons immobiliari -gestionat per cognoms il·lustres d’aquesta Espanya meva, Espanya nostra-. I van començar a arribar cartes als llogaters que sentenciaven la no renovació. Això, a les famílies que vivien als pisos. Amb el petit local dels baixos, on resistia la copisteria, van ser més «benèvols». Fins i tot els voltors devien intuir que la barra lliure, l’orgia immobiliària!, no podrà sostenir-se gaire més temps i, a última hora, li van oferir quedar-se en lloc de transformar el local estret i fosc en un pis turístic.
És clar, quadruplicant-li el lloguer. Perdó, vull dir: quadruplicant-li el lloguer! I així va passar als annals de la història -la història negra del nostre barri- un altre «no ets tu, soc jo». Jo no t’expulso, en absolut; ets tu qui marxa perquè no t’interessen les condicions actuals.
Així vaig veure el senyor de la copisteria, com a bon malabarista, liquidant per tancament totes les existències mentre trobava una altra copisteria interessada a comprar a preu de saldo la maquinària de tota una vida. Mentre embalava m’explicava els anys que encara li faltaven per jubilar-se i que no sabia què fer. Que mirava altres locals i tot és impossible. I vam malparlar de l’espoli mentre assistíem a la desaparició d’aquell o l’altre negoci de tota la vida que havia sucumbit pels mateixos motius espuris. De vegades reconvertit en alguna modernitat que anuncia Smash Burgers o Bagels, però incapaç de resistir més enllà d’un estiu: perquè tots som molt moderns, sí, però no tan idiotes com per pagar el que necessiten cobrar perquè els números quadrin. I en els fons immobiliaris, com al casino, la banca -i només la banca- sempre guanya. En el símil del «Tot a 100», el Smash Burger és el «Tot a 1 Euro» i el «xino» seria quan arriba el moment de tapiar els aparadors per posar-hi porticons metàl·lics que pretenen ser apartaments per allotjar més turistes.
Entre porticons pels quals entren i surten turistes amb maletes, o que miren les cartes de preus dels Smash Burgers per passar de llarg, i entre locals amb anuncis de «liquidació per tancament», passejava jo sense parar gaire atenció. Fins que vaig descobrir uns treballadors traient el rètol de la copisteria. Un desenroscava les lletres del rètol mentre un altre llençava a un contenidor de runa les restes dels prestatges que algun cop havien allotjat la premsa del dia.
Vaig fer una foto, no sé per què. Per no llançar una pedra, suposo. I vaig descobrir que sobre el rètol de «Fotocòpies» n’havien enganxat un altre que deia «Tancat per jubilació». I em van agafar ganes de cridar. No pas als operaris encarregats de l’enderroc -que seran víctimes de la mateixa màquina piconadora en algun altre lloc, segur-, sinó al maleït edifici.
Cridant-li desitjant que, tant de bo, hi hagi potser algun assistent de l’assistent que m’escolti i, potser, arribi alguna cosa del meu crit als voltors de cognoms il·lustres. Cridar que és mentida, mentida, mentida! Que no es va jubilar. Que va ser tancament per avarícia, tancament per especulació, per injustícia, per abandó. Tancament per injustícia, per desídia. Per covardia del Govern, que legisla, sí, però sabent que la responsabilitat d’aplicar aquestes mesures i polítiques d’habitatge recau en les comunitats autònomes, que no faran ABSOLUTAMENT RES perquè traslladen el «no pel no» de l’oposició al Govern en una oposició a tots i cadascun dels seus ciutadans.
Ells sí que ens llencen pedres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges