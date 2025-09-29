Una bona notícia, per fi?

Opinió
L’Assemblea Anual de les Nacions Unides és una mena de litúrgia que cada país, durant uns dies, hi diu la seva amb la impressió de què ningú escolta a l’altre; i portem vuitanta anys d’aquesta manera. Ignoro com seria el món sense l’ONU; el que sí que sé és que ha resultat bastant inútil per aturar les guerres i portar la pau al món. Segons dades que he trobat, actualment hi ha un total de 56 conflictes armats actius en el món, la xifra més alta des de la Segona Guerra Mundial. A més, aquestes guerres tenen cada vegada major component internacional, amb fins a 92 països involucrats fora de les seves fronteres.
Tampoc el Consell de Seguretat mostra una major eficàcia, on hi ha cinc països amb dret de veto (els guanyadors de la darrera guerra a escala planetària), que poden bloquejar qualsevol resolució substantiva, malgrat el que votin els altres deu països que es van tornant. El genocidi del govern d’Israel contra tots els palestins n’és un bon exemple: Netanyahu tira endavant perquè sap perfectament que els EUA aturaran qualsevol acció que fos eficaç per acabar amb la sagnia d’innocents.
Aquesta trobada anual (seria interessant un càlcul de la petjada de carboni associada al moviment de tanta gent important amunt i avall) és també propícia als espectacles esperpèntics. Recordem a Khrusxov colpejant la taula amb una sabata o ara Trump titllant de sabotatge l’aturada d’una escala mecànica. Aquest darrer personatge, si em permeteu una disquisició, cada vegada em preocupa més: és com un elefant desbocat en una botiga de plats-i-olles que es deia abans. No té ni control ni aturador; l’únic positiu és que cada dia que passa, n’hi queda un de menys a la Casa Blanca.
Tampoc en altres àmbits l’ONU sembla massa eficaç. Per exemple, els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) enfocats a resoldre per a 2030 temes com la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, la pau i la justícia sembla difícil assolir-los en la data predeterminada, malgrat que un total de 193 països s’han compromès a treballar de valent pel seu compliment des de l’adopció de l’acord en 2025.
Curiosament, aquests ODS són rebutjats per l’extrema dreta i també per gran part de la dreta, que sovint en fan motiu de mofa i culpable de tots els mals que patim. Que quedi clar que la meva posició és totalment favorable als ODS; el que lamento és el poc convenciment dels governs per arribar-hi i la seguretat que quan estigui proper a complir el termini, inventaran alguna cosa propera per a situar-la quinze o vint anys més enllà.
En aquest context tan negatiu de la trobada anual de les Nacions Unides, s’ha produït una bona notícia: el president de la Xina, Xi Jinping, ha anunciat aquest dimecres que la Xina s’ha compromès per primera vegada a una reducció concreta dels seus gasos d’efecte d’hivernacle. Certament que el compromís és petit, ja que es reduiran els gasos d’efecte hivernacle entre un 7 i un 10% respecte al nivell màxim aconseguit a aquest 2025 i s’impulsarà l’ús d’energia renovable fins al punt que el consum d’energia no fòssil al país representi més del 30% del consum total.
Fins ara la Xina només havia acceptat assolir el pic d’emissions en aquesta dècada, ara ja parla de reducció, malgrat que estigui molt allunyat dels acords de París d’ara fa deu anys. Sempre hem de tenir en compte que el canvi climàtic és un problema global; per molts esforços que es facin a Europa, si els grans emissors no es posen les piles, no avançarem.
Aquest gir de timó que canvia el rumb de la política de transició energètica a la Xina ignoro si respon a un convenciment per part de les autoritats d’un dels països més contaminants o és simplement portar la contrària al gran competidor, que són els EUA. És a dir, mentre en Trump brama que «el canvi climàtic és l’estafa més gran mai perpetrada en el món», Xi Jinping es compromet, encara que molt tímidament, a impulsar la lluita contra l’emergència que vivim. És a dir, si tu dius negre, jo dic blanc. I enmig de tanta notícia negativa, obre un bri d’esperança que la Xina finalment vulgui reduir les emissions.
Sempre és la mateixa cançó de l’enfadós: grans objectius, magnífiques paraules, poca determinació dels governs i encara menys recursos econòmics. És un excés de bones intencions que sempre trontolla davant de qualsevol necessitat sobrevinguda que, ara mateix, sembla que sigui armar-nos de dalt a baix.
