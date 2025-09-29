Opinió
Jugar amb foc
Ja fa anys que acadèmics i especialistes adverteixen sobre la normalització de la ultradreta, és a dir, sobre la incorporació de les seves idees i propostes als programes i als governs de les forces de les dretes tradicionals. Després de les darreres eleccions autonòmiques, els pactes de Vox i el Partit Popular han acabat de confirmar la incorporació d’Espanya a aquesta tendència global. Catalunya era una excepció fins a l’arribada de Sílvia Orriols a l’alcaldia de Ripoll el juny de 2023. Ja no ho és, i menys encara després que alguns dels alcaldes de Junts hagin demanat obrir la porta als pactes amb Aliança Catalana.
Els darrers dies hem vist a Girona com es reprodueix el fenomen vinculat a l’onada d’ultradreta global que expressen Trump, Milei, Abascal i Orriols. Un fenomen que, com va mostrar la vicealcaldessa de Girona, s’expressa amb la por i la imitació. La por segurament la va experimentar després de llegir les recents enquestes que auguraven una autèntica davallada del seu partit i un notable creixement dels vots d’Aliança Catalana. La imitació va arribar en forma d’un perillós reclam que va plantejar Gemma Geis al seu principal soci de govern a l’ajuntament, Guanyem. Concretament, en una mateixa roda de premsa va barrejar el dret a l’empadronament, la multireincidència i la seguretat. Drets i delictes en una mateixa fórmula que -no cal ser massa intel·ligent per veure-ho- remetia a la mateixa idea que va posar sobre la taula la diputada Míriam Nogueras al Congrés dels Diputats: el perill més gran que tenim com a societat és la immigració, és la major amenaça que avui tenen Catalunya i la seva identitat. Poques hores després de la roda de premsa de Geis, Guanyem, sense cap contradicció aparent, responia que estaven d’acord amb els plantejaments de Junts. On havien quedat les seves apel·lacions a trencar el marc mental imposat per l’extrema dreta? On havien quedat les seves crítiques als vincles entre immigració i delinqüència, propis dels discursos d’ultradreta?
Hem de ser clars: cal desplegar polítiques que donin com a resultats una Girona i una Catalunya ordenades, segures i amb oportunitats per a tots els ciutadans. Un país amb drets i deures per a totes i tots, vinguin d’on vinguin. Per això cal treballar amb rigor: no es pot estar anys per obrir una comissaria, tenir càmeres de seguretat desactivades o deixar els carrers sense enllumenat. Un ajuntament preocupat per la seguretat ha de tenir cura dels seus ciutadans. I això, a casa nostra, no està passant.
Però hem de ser clars i rotunds amb una altra qüestió: barrejar delinqüència amb immigració no és acceptable en democràcia. És donar ales als populismes, a les ultradretes, a aquelles forces que neguen els drets humans més bàsics i que, en última instància, volen trencar els consensos establerts per les democràcies europees després de 1945. La por electoral i la imitació de la ultradreta no poden acabar bé. No convé jugar amb foc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí
- Clicks Girona omple la ciutat de solidaritat i Playmobil