Opinió
Les EPM: al·lucinacions o vivències espirituals?
Les experiències properes a la mort (EPM) són suposades percepcions de l’entorn narrades per persones que han estat a punt de morir o que han passat per una mort clínica i han sobreviscut. Hi ha nombrosos testimonis, sobretot des del desenvolupament de les tècniques de reanimació cardíaca, i segons algunes estadístiques, podrien esdevenir aproximadament a una de cada cinc persones que superen una mort clínica. L’existència de les EPM implicaria que cada ésser humà està format per un cos físic i un ens immaterial, i una consciència, ànima o esperit (tal com afirmen moltes religions). En canvi, alguns científics opinen que aquests fenòmens poden explicar-se com simples al·lucinacions del mateix cervell. Tanmateix, aquesta opinió ha estat contestada per investigacions recents en el camp mèdic, que indiquen que les EPM no poden explicar-se com a al·lucinacions. Aquests estudis suggereixen que, d’alguna manera distinta, la ment i consciència (el software) poden continuar actives després que el cervell (el hardware) hagi deixat de funcionar.
El llibre del psiquiatre Raymond Moody Life after life (1975) va fer furor (13 milions d’exemplars, amb traducció a dotze idiomes!). Es tracta d’un informe sobre un estudi qualitatiu en el qual Moody va entrevistar 150 persones que havien viscut experiències properes a la mort i que van superar una mort clínica. En aquesta obra, s’hi descriuen per primera vegada determinades visions i l’experiència d’estar a la frontera de l’altra banda de la vida. L’autor descriu tot plegat amb set fases: 1) Aclaparadora sensació de pau i benestar interior (ha passat a ser un espectador, sense dolor ni molèsties); 2) Sensació d’estar situat fora del cos físic (amb possibilitat d’experiències extracorporals: pot veure el dormitori, la sala d’operacions o el lloc on es trobava i fins i tot escoltar la declaració de la seva defunció); 3) Sensació ràpida de flotar a la deriva i desplaçar-se fàcilment o a través de l’obscuritat, a vegades descrita com la travessa d’un túnel; 4) Presa de consciència d’una llum daurada; 5) Trobar-se a la fi del túnel i, tal vegada, comunicar-se amb un «ésser de llum» (bella figura, blanca o transparent de vegades substituïda per paisatges, veus o músiques), que els ajuden i orienten; 6) Tenir una ràpida successió d’imatges visuals del passat, com la pel·lícula de la pròpia vida; 7) Experimentar un altre món amb molta bellesa.
Autors posteriors hi afegiren altres punts fins a arribar al decàleg: 8) Hi ha persones que asseguren que han tingut experiències terrorífiques en el seu borderline; 9) S’afegeix a l’anterior punt 5) que familiars o amics difunts van a la seva trobada o bé l’aparició d’una presència o veu que es defineix en funció de les creences del moribund (Jesús, un àngel, la Verge...), amb la qual estableix un diàleg sense paraules vist que sembla que ho coneix tot sobre el moribund. 10) El subjecte es veu enfront d’un obstacle: una porta o un mur, i pren consciència que encara no ha mort i, tot i que continua sentint una pau i tranquil·litat indescriptibles i acollidores, se n’adona, i també li ho indiquen els seus acompanyants, que ha de tornar.
Entre nosaltres, el doctor Manel Sans, que ha estat cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge i es dedica a investigar aquest fenomen, que relaciona amb la física quàntica, n’ha parlat en diferents mitjans, sobretot a TV3 (a L’ofici de viure, el 2023, i a finals del 2024, el 27-XII, al programa Col·lapse), ha escrit un llibre La supraconciencia existe. Vida después de la vida (Planeta, 2024) i té un milió de seguidors als seus comptes a Instagram i TikTok. Li va sorgir l’interès quan, recuperat un pacient clínicament mort, en despertar-se li va explicar coses que havien passat mentre estava sense activitat neuronal. Un altre pacient li va contar que, clínicament mort, havia deambulat per l’hospital detallant-li coses que havia vist en altres pisos i sales, i que ell va poder contrastar amb els companys. Un altre li relatà minuciosament què feia per reanimar-lo.
Per a ell no es tracta d’estats alterats de consciència ni d’al·lucinacions, que són absurdes i sovint no tenen sentit, mentre que les EPM segueixen unes estructures lògiques, sempre iguals (d’al·lucinacions, en canvi no n’existeixen dues d’iguals, i qui les ha patit, tendeix a amagar-ho i oblidar-ho). En definitiva, segons els estudis actuals, clínicament les EPM i les al·lucinacions no tenen res a veure. El Dr. Sans diu que no és vident ni mèdium ni parla de transcendència ni de religió, però, vist que la ciència mèdica no explica aquest fenomen, ell el troba en la mecànica quàntica de les partícules subatòmiques i conclou que l’element estructural de l’univers no és la matèria sinó l’energia, que no és res més que informació transmesa per ondes electromagnètiques. Avui, la biologia i altres ciències es regeixen per aquesta física: les sinapsis neuronals, la respiració, la fotosíntesi, la consciència, tots són fenòmens de mecànica quàntica. Els entesos en quàntica, tanmateix, més aviat els desprestigien.
Per al Dr. Sans, la mort no és final de la vida. «Quan morim, només ens desprenem del cos, que és una carcassa feta de pols d’estrelles originada en el Big-bang. La nostra existència en forma d’esperit, continua. En morir ens unim a la supraconsciència a la qual pertanyem. La mort no és el final; després continuem vivint.» Sap que aquestes afirmacions generen rebuig o desconcert, fins i tot entre els seus col·legues. «És lògic, perquè vivim dominats per l’ego, i per a l’ego sí que la mort és el seu final. Però no és el nostre. La nostra autèntica realitat és una altra, i aquesta no desapareix quan morim. No sé què passa després, però no és el final de la nostra existència.» Passa dels vuitanta anys. Sap que, tot i el seu interès, de jove no podia explicar tot això. Ara ho fa per ajudar a despertar consciències i col·laborar a fer canviar la nostra societat materialista, basada en l’èxit, la riquesa, el poder, la fama i el domini. «Tot això és patrimoni de l’ego, que és la nostra falsa identitat», diu; «però nosaltres som una altra cosa que no desapareix quan morim».
