Opinió
Pilar Ruiz Costa
«And the Nobel goes to»
Aviat s’anunciaran els premis Nobel 2025, però l’atenció ja es desvia cap als possibles candidats del 2026. El motiu? La hipotètica nominació de Pedro Sánchez al Nobel de la Pau, per ser dels pocs mandataris europeus capaços d’alçar la veu davant del que és obvi: exigir la fi del genocidi a Gaza a mans d’Israel.
La remor corria alhora que el mateix Bill Gates lliurava al nostre president el Premi Global Goalkeeper 2025 que atorga la Fundació Bill i Melinda Gates cada any a líders «per les seves contribucions extraordinàries» i el seu «compromís amb el progrés al seu país i a nivell mundial». Reconeixia així el lideratge de Sánchez a l’escenari actual de cooperació internacional. Gates va destacar que sota el seu mandat «Espanya s’ha convertit en un dels països més compromesos del món. Aquesta és la història d’un país que fa un pas endavant no només pels seus ciutadans, sinó per la humanitat».
Zero coma va trigar a reaccionar el principal aspirant a la prefectura de l’Executiu, encara que de moment cap només de l’oposició –i carai, el que s’oposa–, Alberto Núñez Feijóo. Va oferir una roda de premsa, no per congratular-se per una cosa o per l’altra, sinó per mofar-se que el president espanyol pugui ser candidat a Nobel de la Pau «quan no mereix tenir ni una acta de diputat al Congrés».
No seré jo qui recordi al senyor Feijóo la definició que de merèixer dóna el diccionari: «Dit d’una persona: fer-se digna de premi o de càstig». Tampoc de la tercera accepció de digne: «Que té dignitat o s’hi comporta». Però sí que pot ser oportú refrescar-li un punt bàsic per al càrrec al qual aspira: són els espanyols els que, mitjançant sufragi universal, escullen els diputats i senadors, d’acord amb l’article 68 de la Constitució. I ho fan, per cert, per quatre anys.
A veure, que qui estigui lliure de despit llenci la primera pedra. Jo, a la paia per la qual em va deixar el meu ex, no li desitjo ni que li agafi la funda a l’incisiu. Però que ens expliquin, més enllà de la puntada de peu a l’ego, en què perjudicaria Espanya l’eventualitat que el nostre mandatari esdevingués una figura rellevant en el –utòpic, però urgent– final de la massacre a Palestina. Tant de bo hi hagués empentes per ser el primer a assolir aquesta meta!
Com que ni a mi ni, aposto, a ell se’ns acudeix un sol motiu, haurem d’apostar més a la saviesa del refranyer: «El que en Joan diu d’en Pere, diu més d’en Joan que d’en Pere». O, en aquest cas, de l’Alberto. Ara bé, per baixar-li una mica la tensió arterial -que ja tenim una edat-, relativitzem: Stalin, Mussolini i fins i tot Hitler -amb més o menys sorna- van ser en el seu dia proposats com a candidats al Nobel de la Pau. Sí, ha llegit bé. I aquest mateix 2025 hi ha qui ha postulat Elon Musk «per defensar la llibertat d’expressió». Déu n’hi do!
Fins i tot Donald Trump, per activa i per passiva, fa temps que reclama el Nobel de la Pau per penjar-lo al Despatx Oval al costat dels caps de periodistes.
De fet, l’única condició per optar al premi és que les propostes s’enviïn abans del 31 de gener de l’any en curs, i que provinguin de membres del comitè noruec, professors universitaris, experts reconeguts, parlamentaris, ministres o expremiats. En resum: milers de persones. Només per al Nobel de la Pau de 2024, per exemple, hi va haver 286 candidats. Vaja, que a la llista de «coses a fer en aquesta vida»: «tenir un fill, escriure un llibre i plantar un arbre» bé hi podríem afegir «ser nominat a un Nobel».
Però, senyor Feijóo, que els arbres que encara no hem plantat no ens impedeixin veure el bosc. I el bosc, avui, és Gaza. El premi es concedeix a qui «hagi fet la feina més gran o millor per la fraternitat entre nacions, per l’abolició o disminució d’exèrcits i per la celebració i promoció de congressos de pau». Encara que el guardonat sigui un, el reconeixement transcendeix i posa en valor una contribució concreta cap a la pau i els drets humans. Que són, no ho oblidi… el premi de molts. No és això el que voldríem dels nostres mandataris i per als nostres pobles? Tant de bo tots. Tant de bo per a tots!
A saber si arribarem a escoltar allò d’And the Nobel goes to Pedro Sánchez. Succeeixi o no, mentrestant aconsellaria a Feijóo que, després de la Constitució, estudiï anglès. No fos cas que algun dia els seus somnis es compleixin i es trobin cara a cara amb Bill Gates o representant Espanya a l’Assemblea General de l’ONU. Que pugui saludar almenys, sisplau.
I pel que fa a Trump, potser hauria de demanar millor el Nobel de Medicina, per les seves grans aportacions: des de recomanar injectar lleixiu per combatre el coronavirus fins a assegurar -sense cap prova- que l’ús de paracetamol durant l’embaràs és la causa de l’autisme. El que s’ha dit: Déu n’hi do!
«No hi ha un camí per a la pau, la pau és el camí.» Mahatma Gandhi, nominat en cinc ocasions al Nobel de la Pau. Mai li van donar.
