Opinió
Ara és l’hora segadors... d’esquerres
O ens mobilitzem o perdrem l’estat de benestar. Amb aquest article us convido a deixar de ser espectadors i a baixar a la plaça pública del dia a dia per defensar la socialdemocràcia.
La situació política és tan preocupant que no en fem prou amb els líders polítics i els teòrics d’esquerres, sinó que ens hem de posar a batallar cadascun de nosaltres per evitar perdre el model progressista de societat.
Quan dic batallar, dic intervenir activament, en dinars familiars o d’amics, en xerrades de bar o de carrer, a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. I fer-ho individualment però també procurant agrupar-se.
Actualment, jo el primer de tots, quan algú del nostre voltant parla malament dels impostos, dels polítics, dels funcionaris o dels immigrants, posem cara de peix i ens avergonyim de defensar coses tan simples com la igualtat, el no deixar a ningú enrere o la necessitat de regulació de l’economia per part dels poders públics.
Qui de nosaltres no ha estat enmig d’una conversa on s’acaba amb la cançoneta que els polítics són una casta que ho aixafa tot? I qui de nosaltres ha estat capaç de dir de forma amigable, però sense arrugar-se, que la política és l’única garantia de llibertat i democràcia.
Ja no és només la ultradreta o el PP, la dreta moderada ja entona la cançoneta de la baixada d’impostos i la reducció dels serveis públics. Ja no és només en Trump o en Milei, el canceller alemany Friedrich Merz declarava l’altre dia davant la gent del seu partit que l’estat del benestar no es podia aguantar més, i, a continuació, es comprometia a no apujar els impostos. O l’embolic que hi ha a França amb el deute sense recordar que en Macron es va estrenar amb una baixada d’impostos.
És imperatiu que cadascú de nosaltres sigui part activa de la defensa de la socialdemocràcia. Sense por de ser inoportú o impopular, sense enfadar-se i assegurant-nos de dominar arguments. Recordant que ja no hi ha revolucions i que l’esquerra avança sempre gradualment.
I no ens deixem endur per pensaments de només blanc o negre, de petits grupets de resistència, de solucions màgiques que ens donen superioritat moral i que, a més, no existeixen.
Emboliquem-nos sense por a defensar un model de societat que no és perfecte però que és més just i que, a la vegada, és el que millor ha funcionat.
I emboliquem-nos en grup, en partits polítics d’esquerres en els quals no hi trobarem ni àngels ni dimonis, només amb gent que comparteix una cosa tan simple com és el desig d’igualtat.
