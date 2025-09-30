Opinió | CARTES
Albert Tubert i VareilleXavier Serra BesalúMagdalena Bosch Valentí
Crits i aldarulls a la Devesa
Fa gairebé 30 anys, una colla d’amics del Port de la Selva van animar-se a fer una obra de teatre. Aquella peça, anomenada El tren de Vila-Xica i on intervenien diverses persones del poble, va ser la llavor d’una llarga trajectòria. En aquells inicis, la Pilar Lloveras i l’aleshores mossèn del poble, Josep Lloveras, van ser-ne els directors.
L’acollida va ser tan bona que aquella colla d’amics va decidir continuar endavant. Així, any rere any –amb l’excepció del 2019, 2020, 2021 i 2022 per la pandèmia– aquell grup de teatre amateur ha continuat pujant a l’escenari per representar fins a 27 obres.
Amb la mort del mossèn, l’any 2011, l’Albert Tubert es va incorporar a la direcció i juntament amb la Pilar han liderat la Companyia d’en Luard fins avui. Enguany, la Pilar Lloveras, ens ha anunciat la seva voluntat de «jubilar-se» del teatre. La veritat és que la trobarem molt a faltar en tots els sentits, però no podem fer altra cosa que respectar la seva voluntat. Per això, només ens queda donar-li les gràcies per tots aquests anys d’aprenentatges i riures compartits al capdavant de la companyia.
Fins sempre Pilar!
Els amics de la Companyia d’en Luard.
Resulta sorprenent i injust que l’exigència que ens suposen les auditories de qualitat ISO 9001 i altres sistemes de certificació a empreses, start-ups o centres educatius no s’apliquin amb la mateixa rigorositat a les estructures públiques. Ni als jutjats, ni als ajuntaments, ni a la RENFE, ni als «Correos», ni tampoc al Departament d’Educació o al de Cultura.
Potser hi ha excuses de recursos. És una justificació fàcil, però és evident que el conjunt de «no conformitats» respecte de la norma en els processos i la detecció valenta «d’oportunitats de millora serien» d’una notable utilitat. Evidenciarien amb claredat i de manera objectiva mancances que, en força casos, són gravíssimes.
L’administració pública, en els seus nivells alts, rebutja sotmetre’s a una anàlisi independent i transparent. No és manca de capacitat, és manca de valentia. I això acaba esdevenint motiu de vergonya i de desconfiança per a la ciutadania.
Aquesta carta és per donar les gràcies a l’Ajuntament de Girona per posar la festa d’Oktoberfest a la porta de casa nostra.
Amb l’eslògan «cervesa i bon ambient», els dies 25, 26 i 27 de setembre han omplert de crits i bretolades la sortida a partir de les 00 h a la plaça i carrers a la vora del recinte. L’ajuntament està convertint la Devesa en un calaix de sastre a on tot i cap i la pela és la pela.
És una llàstima també que aquest any la cursa de la dona en el últim moment hagi hagut de canviar el recorregut tradicional pel parc de la Devesa perquè el muntatge d’aquesta festa impedia el pas.
Hi ha prou llocs lluny de la ciutat per fer festes i actes en què els crits i aldarulls no molestin als que volem gaudir del descans nocturn.
