Opinió
Les rates exigeixen respecte
Les rates del meu barri estan enfadades, i amb raó. Hi viuen des de fa mesos, quan el nou sistema de recollida d’escombraries va exercir d’«efecte crida», ja que els proporciona pitança a tota hora i a l’abast de la pota. S’han adaptat tan que ni tan sols s’amaguen, i si poguessin votarien a Salellas d’alcalde vitalici, ja que és qui els ha creat la ciutat ideal: amb escombraries pel carrer i matolls que creixen lliurement qui necessita res més? Les històries de les seves àvies, que es veien obligades a viure sota terra, en humides clavegueres, són només això, històries d’àvies, la generació actual de rates s’ha instal·lat en la societat del benestar.
- I escrigui que tot ha estat gràcies a en Salellas, aquest pròcer mereix un monument-, afirmen xisclant, de fet les rates tot ho diuen xisclant.
Malgrat tot el seu amor per l’alcalde i de ser considerades unes veïnes més pels humans de la zona, han vist amb sorpresa que sortia en els mitjans que a l’Eixample s’ha localitzat un niu de rates. És comprensible el seu enuig. Fa un munt de mesos que viuen entre nosaltres i no han merescut mai ni un esment, i quan unes congèneres se’n van a viure al costat d’un parc infantil en un barri de classe alta, tothom en parla.
- Què passa? Que perquè nosaltres vivim en un barri de l’extraradi som menys rates? Doncs sàpiga vostè que no serem tan pijes com les rates de l’Eixample, però també tenim els nostres drets- xisclava una d’elles tot regirant les habituals escombraries dipositades fora del contenidor. No sé si he comentat que tot ho diuen xisclant.
Han format un comitè per a reunir-se amb l’alcalde Salellas, a qui consideren el seu benefactor i gairebé el seu sant patró, i exposar-li que porten vivint a Girona prou temps per a no ser menystingudes, que ronden tan a prop de parcs infantils i col·legis com ho puguin fer les pijes de l’Eixample, que si cal demostrar-ho fotent una queixalada a un nen, se li fot, però que ja està bé de tenir a les rates dels barris com a rates de segona. Que són pobres però honrades i mereixen la mateixa consideració que les del centre de Girona, que aquestes, molt de postureig, però a l’hora de la veritat, les que es mengen les escombraries són les de Santa Eugènia. O sigui que un respecte.
