Opinió
Una política lingüística sectària
L’article 6.2. de l’Estatut de Catalunya disposa que: «El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure».
Així s’expressa la norma institucional bàsica de Catalunya que estableix la convivència lingüística en una societat plural i l’existència d’un signe de riquesa cultural.
Doncs des de les institucions autonòmiques, sota la coartada de protegir el català amenaçat, s’ha impulsat el Pacte Nacional per la Llengua, catalana és clar, que és un instrument de divisió i exclusió social amb una visió sectària del català com a única llengua de cohesió per poder preservar la identitat de Catalunya.
Al parlament el van subscriure el PSC, ERC i els Comuns i en la signatura, el 13 de maig d’enguany, s’hi van afegir Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, el CIEMEN i la Fundació .cat.
El pacte, però, no ha satisfet a determinats partits independentistes que el consideren poc ambiciós i Junts, la CUP i, posteriorment, Aliança Catalana no el van aprovar.
Que el PSC estigui present impulsant aquest bunyol és degut a la supeditació dels pactes amb ERC per aconseguir la investidura de Salvador Illa, empassant-se l’eslògan del «Govern de tothom» amb l’objectiu de transmetre a la ciutadania la voluntat de governar per a tothom, qüestió que queda desvirtuada amb pactes per la llengua catalana.
Per als nacionalistes és una victòria. Una de les seves premisses és suposar Catalunya una nació en termes polítics amb el català com a llengua única d’un territori. D’aquí que es justifiquin tots els esforços per salvaguardar l’idioma de perills reals o imaginaris. Per tant, segons aquesta tesi, no hi ha una imposició del català sobre el castellà sinó que és defensar la llengua pròpia de Catalunya. Per aquesta gent, si s’intentés portar el català fora del territori, per exemple a Múrcia, aleshores sí seria una imposició.
Aquest és un argument capciós perquè fa passar allò que és fals, l’existència d’una nació política, per allò que és veritat, una societat plurilingüe. La prevalença d’una de les dues llengües en detriment de l’altre és un exercici de política lingüística sectària. I és que, «Catalunya és una nació sociològica, una nació cultural que té un sentiment d’identitat col·lectiva però que no és una nació política que és la base d’un estat» (Josep Borrell).
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector