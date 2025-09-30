Opinió
No val a badar
A vegades es pot morir d’èxit. Dic això perquè veig amb preocupació les classes polítiques espanyola i catalana. No hi ha cap mena d’estratègia a curt termini. Es prenen decisions pensant amb el rèdit electoral immediat i sota la pressió de les enquestes. D’altra banda es pateix una manca important de lideratges. La majoria dels actuals o no tenen capacitat per a ocupar segons quins càrrecs o els manca autoritat moral davant dels electors.
La política avui és un modus vivendi on una gran majoria dels seus protagonistes busquen uns salaris que no aconseguirien ni de broma en una empresa privada. I ja no parlem de tot un seguit de dirigents que no han treballat mai i que sempre, a força de convertir-se en autèntics llepacrestes, han desenvolupat càrrecs públics.
És difícil d’entendre com un personatge com Carlos Mazón encara continuï al davant de la Generalitat valenciana. Més de dos-cents morts no serviren perquè dimitís o bé perquè el seu partit el cessés. Avui encara no se sap on era el dia de la tragèdia. Va desentendre’s de les seves responsabilitats i deixà milers de ciutadans a la intempèrie. Això sí, des de fa mesos es dedica a marejar la perdiu amb insults dirigits a Pedro Sánchez o provocant polèmiques estèrils com la d’inventar-se sense cap mena de rigor una acadèmia de la llengua valenciana.
Aquest podria ser un exemple d’un polític que mereix un autèntic suspens i que ha fet molt mal a tots els seus col·legues. Tanmateix podríem parlar dels focs a Castella i Lleó, Madrid, Extremadura o Galícia. La gestió d’aquests dirigents autonòmics fou pèssima i l’inici dels incendis els sorprengué -llevat de Rueda- de vacances a Miami o a les platges de Cadis, com si els meteoròlegs no haguessin avisat d’un mes d’agost complicat en aquests indrets de la geografia espanyola. Però el PP també ho ha tapat, dirigint tota mena de retrets als presidents del govern espanyol, sota l’empremta aznarista del tot s’hi val contra el contrincant polític, per tal de desviar l’atenció del focus del problema.
Amb aquesta motxilla no hauria de sorprendre que alguns estudis demoscòpics donin una millor valoració a Abascal que no pas a Feijóo, la qual cosa és preocupant, perquè darrere el canyer popular s’hi amaga Díaz-Ayuso. Dit d’una altra manera, som davant l’èxit de les polítiques trumpistes a les quals malauradament s’hi acosta cada dia més el PP. Però la marca la garanteix Vox, que ja ha esgarrapat un milió de vots als conservadors del carrer Gènova en aquest darrer estiu.
A Catalunya els alcaldes de Junts –encapçalats pel de Figueres– estan expressant el seu malestar davant l’ascens imparable d’Aliança Catalana, que s’està endinsant en les zones rurals del país, sobretot a Lleida i Girona. Demanen pragmatisme i el dret de poder pactar amb l’oponent. De la Sílvia Orriols només en sabem que vol expulsar tots els magribins de casa nostra. No sabem res més. I aquest missatge ja ha posat nerviosos els juntaires. La ripollesa vol salvar Catalunya davant tota una sèrie de partits, als quals titlla d’ineficaços, corruptes i de casta política a l’estil del Pablo Iglesias dels seus millors temps. Davant tants insults, les formacions tradicionals són incapaces de respondre. Prefereixen marejar la perdiu i fer-se retrets i determinades acusacions que no porten enlloc. I això fa que molts electors els donin per amortitzats i apostin des de l’independentisme per una cara nova que pretén agafar el relleu de Carles Puigdemont.
Si continua aquest distanciament entre la classe política i els ciutadans es morirà d’èxit i es posarà en dubte la democràcia. Tot allò per la qual cosa una generació havia lluitat com és la llibertat, el respecte i el pluralisme entraran en crisi. L’alternativa no ofereix cap mena de garantia en favor de les classes mitjanes i de tots aquells que arriben amb dificultats a finals de mes.
Avui més que mai PSC, Junts i ERC han de remar en la mateixa direcció. Si no és així, tindrem una Catalunya ingovernable, perquè el poble perdrà la confiança en aquestes formacions i apostarà per una nova aventura que des del meu punt de vista és tant perillosa com ineficaç. No val a badar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector