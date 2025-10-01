Opinió
Cum laude en genocidis
En uns dies en què part del de la població del planeta -l’altra part, la que viu al dictat de qui dies passa anys empeny, considera una frivolitat preocupar-se pel que neguiteja a l’altra part- es divideix entre els que creuen que Israel és un estat genocida i els que consideren que Israel només es defensa seguint les normes de L’art de la guerra de Sun Tzu, a molt estirar reconeixen que pot haver comès crims de guerra, hi ha un poble, el palestí, que poc li importa que els trets i les bombes que els maten siguin per una voluntat genocida per ser ostatges de Hamàs, un grup terrorista que té present el president Pedro Sánchez, més conegut com a Sánchez I El Falsari, en les seves oracions, un poble que se sap carn de canó, i com a víctimes propiciatòries aturar-se a pensar per què moriran és un luxe que no poden permetre’s, nosaltres sí que ens ho podem permetre des de les nostres cases davant de l’ordinador, consultant la Viquipèdia o un xatbot perquè ens digui què és un genocidi, i si no ens convenç, sigui quina sigui la resposta i sigui quina sigui la nostra ideologia, i quan parlem d’ideologia parlem de perjudicis i misèries existencials, consultem un acadèmic de la nostra corda perquè ens digui el que volem sentir, que ens digui que Israel és un botxí que trepitja amb botes marcials el poble palestí exactament igual com en el seu dia els nazis els esclafaren sense pietat, o que ens digui que Israel només pretén aniquilar a Hamàs, aquesta vegada com a resposta per l’atac del 7 d’octubre, però ells, els palestins, si es posen a pensar si són o no víctimes d’un genocidi es trobaran a un pas de la mort, la seva supervivència i la dels seus fills i la dels seus pares, en cas que continuïn vius, els obliga a no mirar les runes que deixen enrere, una metàfora de la seva vida, i a integrar-se a una fantasmagòrica corrua en un viatge al no-res, però si en un moment trobessin recés en un lloc no serà una benedicció, uns pensaments que ningú els haurà convidat els parlaran de la condició humana, que no és veritat que el cel estigui il·luminat de bondat, no ens adonem, perquè sempre l’hem vist així, que està enfosquit d’odi, de violència, mentre nosaltres convertits en analistes ens hem doctorat en genocidis.
Si em pregunten què és un genocidi diria que és la voluntat d’esborrar de la capa de la terra a un grup ètnic per les raons que siguin, i per descomptat que no és necessari un extermini total, els nazis, sortosament, foren derrotats abans que completessin la solució final, no obstant ningú dubta que varen cometre un genocidi, un crim contra la humanitat.
Després de tenir notícia -si les notícies en general s’han d’agafar en pinces, les de la guerra s’han de posar en quarantena- de la mortaldat de civils, criatures mortes, criatures famèliques, de la destrucció de Gaza, i també notícies que els terroristes de Hamàs sense uniforme militar parapetats en hospitals, en escoles, en cases, confosos enmig de la població i que utilitza les imatges d’infants morts per estovar el cor d’occident, la fila interminable de palestins desplaçats cap a zones conegudes com a segures, avisats per Israel de la imminència d’un bombardeig i de la total ocupació militar de Gaza, em pregunto si aquests fets i molts altres tenen valor per considerar l’existència o no d’un genocidi, i la veritat és que no ho sé, i per aquest motiu la sentència del Tribunal Penal Internacional de la Haia tindrà per a mi més pes, que els doctorats cum laude en genocidi que amb tota la voluntat i esperit de reconciliació i solidaritat s’han manifestat de manera inequívoca al respecte.
