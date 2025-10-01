Opinió
La immigració sacseja els sondejos
Els partits d’extrema dreta han aconseguit les seves millors expectatives electorals gràcies a la utilització barroera de la immigració. S’han emmirallat en els partits europeus que han convertit el racisme i la xenofòbia en el seu esquer per captar vots, i els resultats els donen la raó. Tant és així que, a hores d’ara, no hi ha gaires dubtes que Vox milloraria considerablement els resultats obtinguts a les darreres eleccions generals i que Aliança Catalana faria el mateix al Parlament de Catalunya.
Mentrestant, l’esquerra continua abraçant el bonisme, fent veure que no passa res i que no hi ha conflictes entre els qui han nascut o fa anys que viuen a Catalunya i els nouvinguts. Però la majoria d’estudis sociològics demostren que la velocitat i la concentració de la immigració en determinats barris poden generar tensions, perquè els serveis públics (escoles, habitatge, salut) es veuen saturats. Robert Putnam, sociòleg i politòleg nord-americà, va publicar l’any 2007 un estudi en què afirmava que, a curt termini, una major diversitat ètnica podia reduir la confiança tant entre grups com dins dels mateixos grups. Tanmateix, també advertia que, a llarg termini, la diversitat podia enriquir les societats si hi havia bones polítiques d’inclusió. Mentre que per a bona part de l’esquerra els conflictes que hi ha entre grups de ciutadans no són rellevants, la dreta i l’extrema dreta situen bona part del malestar general en aquests conflictes. Però la realitat és que continuen arribant immigrants a Catalunya i a Espanya perquè aquí troben una feina molt millor que la que tenien al seu país d’origen.
Segons el Col·legi d’Economistes de Catalunya, entre 2023 i 2043 es jubilaran més de 2,2 milions de persones, mentre que només se n’incorporaran 1,6 milions al mercat laboral. Això deixaria un buit de més de 600.000 llocs de treball que caldrà cobrir amb immigració.
Malgrat això, molts immigrants han d’entrar per la porta del darrere i els costa horrors poder estabilitzar la seva situació amb una feina estable i amb el permís de residència.
També és cert que hi ha conflictes entre veïns ocasionats per xocs culturals, religiosos o de costums. Només cal veure els problemes que han tingut algunes comunitats per poder disposar d’un centre de culte on practicar la seva religió. Tanmateix, hi ha immigrants que viuen al marge de la llei i que han fet de la delinqüència i de l’ocupació el seu modus vivendi. Però generalitzar aquests casos al conjunt de la immigració seria tan injust com culpar tots els catalans dels delictes que cometen alguns.
El fet que l’extrema dreta hagi trobat en les crítiques a la immigració un filó electoral no hauria de sorprendre, perquè això mateix ha passat a diversos llocs d’Europa. A Catalunya, de fet, ja hi ha el precedent de Plataforma per Catalunya (PxC), que el 2010 va obtenir 75.134 vots (2,4%), però no va aconseguir cap escó perquè el llindar mínim per entrar al Parlament és del 3%. El discurs de PxC, clarament xenòfob, es basava en la crítica a la immigració -especialment la d’origen musulmà-, a la qual culpava de diversos problemes socials i econòmics. Denunciava la «massificació» d’immigrants en barris populars, associant-la amb inseguretat, incivisme i degradació urbana, i defensava una «Catalunya catalana» amb un missatge identitari excloent.
Tot això passava ara fa quinze anys i alguns ho van considerar una anècdota que amb el temps es desinflaria. Però avui ens trobem amb una situació similar, amb dues formacions polítiques -Aliança Catalana i Vox- molt més potents que aquella PxC, que atribueixen a la immigració bona part dels problemes i ignoren que, si marxessin tots els immigrants que actualment treballen aquí, probablement l’economia patiria una sacsejada difícil de controlar.
