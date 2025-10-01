Opinió | Des de la Font del Bisbe
«La pèrdua de la Xina»
La Xina és molt més que un país, és una civilització. A diferència d’altres civilitzacions que van heretar trets de cultures anteriors, la Xina va desenvolupar escriptura, organització política, tecnologia agrícola i estructures socials pròpies, sense influències directes. La Xina ha estat una gran potència durant la major part de la història de la humanitat recent: uns 3.000 anys. La Xina és l’única civilització de l’antiguitat que sobreviu.
Però entre el 1839 i el 1949 es produeix el que a la Xina anomenen «el segle de la humiliació», produït per les derrotes sofertes davant les potències exteriors invasores (països occidentals i el Japó), molt superiors científicament i tecnològicament a una Xina aïllada a partir del segle XV. L’ascens actual de la Xina és una resposta al «segle de la humiliació», però per l’Occident i per a la seva potència imperial dominat, els EUA, significa la «pèrdua de la Xina» com a subordinada en el seu model d’ordre mundial.
De fet, és la primera gran derrota dels EUA en la guerra freda. La fi oficial de la Segona Guerra Mundial a la Xina (3 de setembre de 1945) no els hi portà la pau, sinó que va marcar el començament de la segona fase de la Guerra Civil. Aquesta guerra havia començat per primer cop l’abril de 1927, quan Chiang Kai-shek i el seu Kuomintang (KMT) apuntaren les seves armes contra els seus antics aliats, els comunistes (PCX), en la massacre de Shanghai el 12 d’abril. Els combats es varen parar una dècada més tard, sota la pressió de la invasió japonesa de 1937, quan el KMT i el PCX formaren l’inestable «Front unit».
Però quan els japonesos es varen rendir, l’aliança s’esfondrà. La posició de Washington fou clara: impedir que la Xina s’unís al bloc comunista liderat per la Unió Soviètica. Però malgrat el fort suport estatunidenc, el KMT fou derrotat. L’1 d’octubre de 1949, Mao Zedong declarà la fundació de la República Popular de la Xina, mentre els derrotats del KMT es retiraren a Taiwan sota la protecció americana. Per a l’elit estatunidenca, suposà un veritable terratrèmol polític.
«La pèrdua de la Xina» esdevingué en sinònim del catastròfic fracàs de la seva política exterior. Alimentà la por al comunisme en el país: Joseph McCarthy i els seus aliats afirmaren que la Xina s’havia perdut únicament perquè els comunistes s’havien infiltrat en el mateix Washington. A l’estranger s’augmentà la seva presència al sud-est asiàtic. Corea (1950-1953), després el Vietnam (1955-1975, després del col·lapse de França a Indoxina) foren tot producte directe del que anomenaven un efecte dominó. I malgrat les derrotes, aquesta lògica perdura fins als nostres dies.
Amb poques ratlles he intentat explicar el perquè de tot plegat. El poder global dels EUA continua basant-se en el control de les rutes comercials mundials, mentre que la seva política continua obsessionada a perdre països, com si fossin propietat privada. El resultat ja el veiem.
