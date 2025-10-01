Opinió
Polititzar
Ja portem setmanes que s’aixeca una certa polseguera cada vegada que es fa una pregunta política a una persona del món de l’espectacle, i més concretament a una estrella de Hollywood. El cas més recent, el de Jennifer Lawrence a la seva roda de premsa al Festival de Sant Sebastià, on l’organització va intentar impedir, sense èxit, que es preguntés a l’actriu per la situació a Gaza. Segurament l’intent dels responsables del Festival, i dels mateixos representants de Lawrence, era evitar que el titular fos aquest, però ho va ser, I s’ha de dir que ella, que sempre ha transmès molta proximitat, va saber-se explicar amb contundència. El que sí que van poder impedir és que es preguntés per les relacions entre la productora de la pel·lícula que presentava i la indústria armamentística israeliana. Un tema, el del vincle de qualsevol cosa amb Israel, que és profundament ambigu i convé revisar però que, si no vigilem, ens convertirà en allò que critiquem: només cal recordar què va passar quan alguns predicaven que es prohibís tot el que fes tuf de rus durant els primers compassos de la invasió d’Ucraïna i que ara estan misteriosament callats. Dit això, per descomptat que és pertinent, i fins i tot necessari, que es pregunti a les estrelles de la pantalla què pensen del genocidi. Primera, perquè són persones amb un focus excepcional i formen part d’una indústria cultural que exerceix un paper referent en l’imaginari col·lectiu. Després, perquè tot el que està passant al món ens interpel·la a totes i tots sense excepció, i pretendre que la cultura s’ha de mantenir al marge és no entendre la seva veritable funció. Hi ha qui critica el que anomenen “politització”, però és que aquestes alçades ja haurien de saber que tot, absolutament tot, és política. El que està passant a Gaza no va d’allà i d’aquells, sinó de nosaltres i aquí. En conseqüència, és notícia, i és fonamental, que tant els periodistes com els creadors de ficció exerceixin la llibertat d’expressió. La mateixa, per cert, que diuen defensar els promotors dels festivals de cinema.
