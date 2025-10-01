Opinió
Stop fum
«Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir», afirmava el president de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en referència a la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol. El president dels hostalers en un discurs en motiu del Dia Mundial del Turisme va aprofitar per retreure «l’excés de normativa» que pateix el sector i va lamentar l’avantprojecte que preveu que es prohibeixi fumar a les terrasses. Escudero recordava que els empresaris «hauran d’assumir una vegada més el rol de policies» perquè hauran de controlar que els clients no fumin a les terrasses. Es pot entendre el nerviosisme d’un sector que ja va haver de fer obres per habilitar espais per a fumadors i que ara toparà amb una altra nova norma. I que li sembli que els fumadors no compliran amb la llei. Però, qui recorda quan es fumava dins dels bars o discoteques, als parcs infantils, als llocs de treball, en transports públics o en espais esportius? Sempre es troben burilles on no toca o persones irrespectuoses. Com en tot. Però la majoria és conscient i responsable i si no es pot, no es pot. Les terrasses s’havien convertit pràcticament en un club de fumadors.
«Sembla que les administracions en comptes de no voler fer la seva feina real (ajudar al ciutadà) el que fan són normes per recordar a la gent que existeixen, i per recaptar», deia un comentari a la web del diari sobre aquesta notícia. I qui ajuda els no fumadors que han d’anar esquivant columnes de fum a tot arreu o resant que el vent bufi cap a un altre costat, vapejadors fastigosos inclosos? Benvinguda regulació. I ja triga.
