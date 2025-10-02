Opinió
Esborrar la Història
Oriol Junqueras es tornarà a presentar, tal com Puigdemont, d’una manera o d’una altra, s’ha presentat sempre. Jo els entenc. Tenen un problema personal, i un de gros, perquè creuen que se’ls deu alguna cosa pels anys de patiment des de 2017. Tant l’un com l’altre volen donar sentit i redimir el que ells creuen que ha estat el seu sacrifici, i els és igual si el seu moment ha passat, o si les expectatives electorals de llurs respectius partits podrien millorar si ells pleguessin. Els dos, Puigdemont i Junqueras, encarnen un drama, i un drama que volen que sigui atès, i els entorns majoritaris de les seves formacions estan disposades a atendre’l.
És així com s’esborra la Història. La Història s’escriu quan els homes valerosos, visionaris i amb un talent i una força superior als altres sacrifiquen la vida pel seu propòsit -o estan disposats a sacrificar-la- i s’esborra quan els homes s’estimen més els seus sentiments o la projecció pública de les seves mancances que no pas la glòria de ser decisius en la consecució d’allò en què creuen.
El retorn de Puigdemont és antipolític. L’apel·lació de Junqueras a salvar la Humanitat dels grans perills com l’extrema dreta i els altres que va esmentar en la seva conferència de dimarts recorda els bons poetes que quan se’ls acaba el talent es dediquen a la poesia social. Puigdemont val la tensió que crea la seva fugida. Entenc que vulgui tornar a casa, però el dia que torni deixarà de ser un mite per ser un veí. I si es presenta a unes eleccions autonòmiques, les perdrà, i estrepitosament; i estarà de sort, si les perd, perquè en cas de guanyar-les quedaria nu davant de l’evidència que la política catalana no té cap possibilitat que no sigui autonòmica, autonomista, i vet aquí l’heroi de totes les revoltes fent carreteres i inaugurant escoles bressol. Per això el seu retorn és antipolític: comprensible des del punt de vista familiar però destructor de la principal ficció en què avui es basa l’independentisme.
Quant a Junqueras, és dolç i digne que les seves preocupacions i els seus projectes s’ocupin no només dels catalans sinó de la Humanitat en el seu sentit més ampli, i és ben possible que en el futur pugui fer aliances per evitar que un determinat partit polític es faci amb la governança de Catalunya o del conjunt d’Espanya, però hem de dir també que no serà mai president de la Generalitat ni molt menys podrà dur Catalunya cap al somni de la independència, que em sembla recordar que és el que perseguia quan va decidir dedicar-se a la política.
Amb Junqueras i Puigdemont al centre, i essent candidats dels seus partits, l’independentisme no té més remei que continuar mirant-se al mirall de la seva derrota. És veritat que hi ha Sílvia Orriols, que ara sembla la gran esperança del decebut públic udoctubrista, aquest públic que sempre hi ha a Catalunya disposat a deixar-se enganyar per la promesa d’una solució imminent que tot ho precipitarà. Orriols anirà molt bé perquè arribarà just a temps de rematar l’independentisme, causant l’esfondrament de Junts i la folklorització d’ERC, i amb prou temps, espai i irrellevància per deixar clar que de tota manera no tenen ni les persones ni l’habilitat política que cal per dur a terme les seves idees. Just a temps per desfer el que ara hi ha, i prou d’hora perquè posada al centre del circ, la Sílvia, tothom vegi que no és ni tan sols un circ sinó un descampat.
Són males notícies per a l’independentisme, són bones notícies per a Catalunya. El president Illa no té un creixement significatiu en les enquestes però ja el tindrà. No hem d’oblidar que no hi ha encara eleccions convocades, que abans tindrem les municipals, i les generals, i que el cicle electoral d’Aliança anirà molt lligat a la satisfacció que no pugui donar a les exigències d’uns votants que tot ho volen per a demà. Perquè és clar, no podrà. La realitat ciutadana cuina sempre a foc lent les ficcions nacionals, i és bo deixar que aquesta cocció s’expressi amb tota la seva flaire. Per què el president Illa hauria de perdre el temps mirant de convèncer gent que no escolta quan tenim una realitat que a més a més se’ns desplegarà en el moment exacte?
Junts a Madrid encara creu que té agafat Pedro Sánchez quan la veritat és la contrària, i debiliten un govern que és l’únic que pot ajudar Puigdemont en els problemes personals que té i tindrà, i que no sembla que s’hagin de resoldre aviat, si és que algun dia poden resoldre’s, que francament ho dubto. La poca intel·ligència, que de vegades pot dissimular-se amb cops d’efecte quan t’afavoreix el moment de l’espectacle, o l’aritmètica, sempre hi ha un moment que t’aboca a la tragèdia, i més si no tens clares les teves limitacions. És molt més el cas de Míriam Nogueras que de Gabriel Rufián, que s’ha convertit en un molt bon parlamentari i ha demostrat saber on és i què s’hi juga molt més que els hereus de la vella CiU, tan desorientats, tan erràtics, amb tan mala relació amb el mirall i amb els que són els seus interessos i no acaben d’adonar-se’n.
El que va començar amb l’amenaça d’Artur Mas al president Rajoy, el 2012, exigint el pacte fiscal i dient que si no se li concedia convocaria un referèndum d’independència, ha acabat 13 anys més tard amb aquells líders reduïts a la mesura exacta de la seva mediocritat, amb Catalunya que s’ha de refer de la depressió i la misèria, i amb uns residus irats, tant en la política com en la massa, i el record que ser català només pot ser suportable si no intentes fer absolutament cap metàfora que pugui tenir a veure amb aquesta casualitat.
