Opinió
Prohibit prohibir
La Federació d’Hostaleria de les comarques gironines ja ha sortit a carregar contra la nova llei antitabac, que impedirà fumar a les terrasses de bars i restaurants, queixant-se que només hi ha normatives per «prohibir, prohibir i prohibir». No es pot dir que vingui de nou: cada cop que s’aprova alguna nova llei que afecta el sector –digui’s prohibició de fumar a dins dels locals, taxa turística o la possible reducció de la jornada laboral–, surten els representants de l’hostaleria, restauració i l’oci nocturn vaticinant la fi del negoci. Però que jo sàpiga, bars i restaurants continuen plens i el sector de l’hostaleria continua essent un dels grans motors econòmics de les comarques gironines (i si no, no es preocupin, que ja ens ho haurien fet saber).
És cert que l’hostaleria dona de menjar a moltes famílies gironines (tot i que a vegades amb unes condicions laborals més aviat dubtoses), i que per tant la seva opinió s’ha de tenir molt en compte. Però això no ha de ser una carta blanca per a l’immobilisme. Coses que anys enrere els no fumadors aguantàvem amb resignació –com rebre el fum a la cara mentre et menjaves una pizza, tornar a casa després d’una nit de festa amb tota la roba fent pudor de tabac o intentar veure la pantalla de l’ordinador entre el fum que podia omplir tranquil·lament l’oficina–, ara per sort ja no ho són. Per tant, espero que d’aquí a un temps el record d’estar prenent quelcom tranquil·lament en una terrassa i patir per si el teu fill de dos anys respira fum de tabac de forma involuntària també s’hagi esvaït entre el fum.
