Opinió | CARTES
Josep Culubret OlivaJosep Lluís López Zurita
El Wagnerisme a Catalunya
És sobre les obres del carrer Santa Clara. Trobo com a mínim imprudent haver tallat dos carrers a l’hora com són Santa Clara i Sèquia durant tant de temps. Deixant bastants edificis completament aïllats d’una possible intervenció dels camions de bombers. I sense un pla d’emergències prèviament comunicat als veïns i propietaris d’aquests immobles. I durant tant de temps. S’havien d’haver fet aquestes obres en dues fases. Primer un carrer i després l’altre i no tot alhora.
És llastimós veure com l’Ajuntament sembla que no té cap pressa amb acabar aquestes obres. Amb l’excusa de les pedres que hi han trobat, fa la sensació que per Nadal encara hi serem. És una vergonya.
També aprofito per queixar-me de l’estat general del carrer. El paviment del carrer està molt deteriorat i no es canvia. Els escocells dels arbres fan pena. Els llums de les pilones, molts no funcionen. Les darreres reparacions que es varen fer, ningú devia supervisar l’acabat de l’obra, perquè és un desastre. I això ho paguem tots els gironins. I si mires enlaire veus una quantitat de cables de telefonia penjant per tot arreu de les façanes. Que potser molts ja no serveixen i que quan es varen fer les obres de renovació del carrer l’any 1994 se’ns va prometre que passarien pel subsòl. Han passat 31 anys. n
Richard Wagner nasqué a Leipzig, capital del regne de Saxònia, el 22 de febrer de 1813. Fou el novè fill d’un matrimoni format per un funcionari de policia, que morí sis mesos després del seu naixement, i la filla d’un flequer. A banda de Jesucrist, Napoleó i Juli Cèsar, és el personatge històric sobre qui més s’ha escrit. Wagner revolucionà l’òpera densificant enormement l’orquestra, apostant per un major cromatisme, inusual color i harmonia. Desplaçà l’orquestra al fossar i exigí que els llums del teatre s’apaguessin per tal que la gent no es pogués distreure durant la representació. El fil conductor dels seus drames musicals fou, inequívocament, la redempció per amor. Fou l’inventor de la Gesamtkunstwerk, és a dir, l’obra d’art total, donat que a banda de compondre la música, escriví els textos, dissenyà el vestuari, tingué cura de la il·luminació i de la posada en escena. Fou un megalòman, un antisemita, un anarquista, un personatge extrem, també un filòsof, director d’orquestra, assagista, dramaturg i un teòric. La música en les seves òperes segueix un contínuum donant pas al que ell anomenà melodia infinita. Per aconseguir-ho inventà el recurs del leitmotiv, que són petites cèl·lules musicals associades a un sentiment, personatge o objecte fent que tot el teixit musical quedi connectat a la també unitat argumental. El seu prototip de cantant es mou en la tessitura de baix-baríton, sobre qui habitualment recau el pes de l’acció dins el drama (Sachs, Wotan, Gurnemanz). Va mantenir una relació peculiar amb el número tretze ja que la suma dels números de la seva data de naixement dona tretze, la suma de les lletres del seu nom també dona tretze, va romandre tretze anys a l’exili sense poder trepitjar terres alemanyes, va compondre tretze òperes i va morir un tretze de febrer. Cal anar a Bayreuth, una petita ciutat al cor de l’estat de Baviera, on cada estiu se celebren els festivals de música (Festspielhaus), exclusivament dedicats a la seva obra, com a mínim, un cop a la vida, encara que sigui de genolls. La millor biografia que s’ha escrit sobre Wagner continua essent la de Martin Gregor-Dellin. El llibre La Mort a Venècia de Thomas Mann està vagament inspirat en la seva vida, recordem que Wagner morí al Palazzo Vendramin de Venècia. Catalunya, que sempre acostuma a equivocar-se d’amo, ha tingut en el culte a Richard Wagner un encert total. n
Subscriu-te per seguir llegint
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet