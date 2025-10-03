Opinió
El dia que ens vam conèixer
Avui he quedat amb la Júlia, i quan la veig arribar ja sé que s’està morint de ganes de deixar anar el que li ronda pel cap. Però es pren el seu temps: demanem una copa de vi, esperem que ens la portin i, un cop la té al davant, comença. «Tu que ets periodista (ai, penso, no sé pas si anirem bé), què n’has de dir, d’això?», em diu, mentre em planta davant dels morros la pantalla del mòbil. Hi ha una notícia de La Vanguardia, amb una foto de l’Aitana (la cantant) fent-se un selfie amb el rei d’Espanya. «El titular, Anna, el titular!», m’urgeix la Júlia, abans no tingui temps de posar-hi els ulls. El títol és una frase literal de l’Aitana, extreta de les seves xarxes socials: «He conocido al Rey por primera vez, ¡qué majísimo!».
Ara entenc les presses de la Júlia, per què ja hem parlat alguna altra vegada d’aquest tema: és que és possible conèixer algú per segona vegada? És evident que no, però cada cop és més habitual acompanyar el verb conèixer amb aquest afegitó: «la primera vegada que ens vam conèixer va ser en una festa d’aniversari» o «no me’n recordo de quin va ser el primer dia que ens vam conèixer» (en lloc de «ens vam conèixer en una festa d’aniversari» o «no me’n recordo de quin dia ens vam conèixer»).
Cada vegada parlem pitjor, es lamenta la Júlia. En català i en castellà, emfasitza. La gent utilitza malament els noms, els verbs, els adjectius, les frases fetes… tot!, segueix dient, entre compungida i indignada. Però que ho faci un diari com La Vanguardia!, afegeix. I aleshores em salta a la jugular: «Perquè si és una frase literal que ha dit l’Aitana, és correcte reproduir-la tal qual?», em demana, quasi amb una mica d’esperança. Glups. Empasso saliva. A veure. Jo hauria tret aquest «por primera vez» del titular, la veritat. Però tinc dubtes: si ho hagués dit per la ràdio, les seves paraules haurien estat aquestes i així haurien arribat a l’audiència. Júlia, no ho tinc clar, confesso. Em sembla que el que hauria fet jo hauria estat buscar una altra frase per posar entre cometes. «Hauria estat el més intel·ligent», em referma ella.
Respiro alleujada, pensant que hem tancat el tema, i ho celebro fent un glop de vi. Però quan veig la seva cara me n’adono: encara no estem. «I què me’n dius de totes aquestes influencers cuinetes que fan servir malament el verb afegir?» També sé de què em parla. Segueixo molts comptes de receptes a Instagram, i estic farta de sentir (i llegir) «Añade cebolla a la cazuela», «Añade dos huevos a un bol» o «Agafem un iogurt i l’afegim a la batedora». Tot això, amb la cassola, el bol i la batedora buits. Afegir és incorporar una cosa a una altra. Si la ceba, els ous o el iogurt són el primer ingredient, no els estem afegint, els estem posant.
Però sé que, per molt que en parlem ella i jo, no arreglarem aquest desastre. «Júlia, el que jo penso és que ens cal afegir una mica de vi a la copa. Tu no?» Ella també es dona per vençuda: que no falti el vi, respon. I brindem pel dia que ens vam conèixer.
