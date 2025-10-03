Opinió
Els de fora
Necessitem immigrants per les feines que no volen els espanyols, asseguren els empresaris sense aclarir si és a qualsevol preu o al preu que ells ofereixen. Tant se val; ningú no ho discuteix. Necessitem treballadors de fora per explotar-los més que als nacionals, que estan una mica més defensats de la misèria per la família o per les administracions. Els indefensos treballen més hores, més barat, en pitjors condicions i, encara que viuen en males circumstàncies, encara estalvien per enviar alguna cosa al seu país.
Tothom content. Així es poden mantenir els preus (i comprar fruita malgrat la inflació) i millorar els beneficis, siguin alts i donin per estar a la llista de milmilionaris, siguin baixos i permetin que sigui negoci allò que mai no ho seria sense explotar els immigrants.
Però com que porten una pobresa que no agrada (quan són rics tant se val que tinguin harems i resen cap a la Meca o que paguin sòl i sol amb corrupcions petrolieres, tràfic de blanques o narcotràfic) cal evitar que molestin els nacionals menys explotats, a qui els surten socialment cars aquells cèntims que s’estalvien en la fruita, que se senten perjudicats de viure al seu costat perquè no comparteixen els seus costums o valors (bàsicament «valors» és igual a religió).
Sí, són problemes de pobres, però hi són i aquesta gent vota. Cal regular, això que està bé per a les persones i malament per als negocis. Diguem-ne ordenar, que a ningú no li agrada el desordre. Que la frontera funcioni com una oficina d’intermediació laboral. Falta personal: endavant. No hi ha feina: torni vostè demà. Els explotats de fora han d’assemblar-se el més possible als de dins: mateixa llengua, mateix Déu, to de pell semblant. O es porten bé o els fem fora perquè es noti la diferència entre ser d’aquí i no ser-ho.
Malgrat l’esforç de comprensió no aconsegueixo entendre aquesta part. Qui delinqueixi haurà de complir la seva pena. Això no és el paradís terrenal, és un estat de dret i totes les persones, institucions i el mateix Estat estan sotmesos a les lleis.
