Opinió
Fora caretes
Estem veient com la ultradreta s’ha tret la careta i declara clarament els seus objectius sense cap matís… En el discurs de Trump davant les Nacions Unides ha proclamat les idees del moviment que lidera.
Una component bàsica és la lluita contra la ciència. Com ho va fer durant molts anys l’església, Trump vol ser qui defineixi el que s’ha de creure o no. Ara ens vol fer creure que el canvi climàtic és una invenció de certs governs no se sap amb quina intenció oculta o que les vacunes no serveixen per curar. Tant li fa que la ciència durant anys hagi creat una metodologia contrastada per verificar els resultats, Trump i els seus creen teories alternatives, i donen certificats de qualitat a voluntat. Un professor de Física, de nom Azpiroz, ens va dir: «Si algun dia algú de vostès fa una teoria per explicar alguna cosa i la realitat no confirma la seva teoria, recordin que el que cal canviar és la teoria, no intenten canviar la realitat», una gran veritat. Els negacionistes i els conspiratius diuen que la seva teoria és certa concordi o no amb la realitat, intenten fer-nos creure que la realitat està equivocada, que ells tenen raó que el canvi climàtic no existeix. La realitat científica ens diu que el canvi climàtic existeix i és responsable dels fenòmens de l’escalfament global, de les sequeres que produeixen incendis cada cop més devastadors, de l’augment de l’altura dels mars, etc. i ens diu que podem fer per no suïcidar-nos. Les vacunes han salvat moltes vides des de Pasteur, les vacunes han erradicat moltes malalties, la vacuna de la Covid va parar la seva propagació, etc. El lloc on s’han donat comunitats importants d’antivacunes moltes d’aquestes malalties han reaparegut. Per això Trump té una baralla amb les universitats més prestigioses dels EUA perquè no vol una ciència que arribi a les seves pròpies conclusions, vol imposar les seves teories sense oposició com l’església a l’edat mitjana.
Un segon component de la seva ideologia és una política internacional basada exclusivament en la força. En el discurs davant l’ONU va fer tota una declaració contra els organismes internacionals i el multilateralisme. Va ser un discurs egocèntric, podríem resumir-lo dient que no calen els organismes internacionals perquè ell se sent capaç de dirigir el món i, si li fan cas, les coses anirien molt millor. Diu que ell sol ha parat nose quantes guerres però la que havia de parar en 24 hores, la d’Ucraïna, no sols no l’ha parat sinó que la seva actitud complaent amb Putin, ha donat ales perquè Rússia estigui amenaçant als països de l’OTAN i a Gaza juga amb crear un complex turístic mentre dona suport incondicional a Israel en la seva massacre als palestins. És obvi que avui l’ONU no està travessant els millors moments, la seva influència per resoldre problemes és de les més baixes des de la seva fundació a les acaballes de la Segona Guerra Mundial però, és millor el sistema d’estats que lluiten per la força per implantar el seu imperi? Exemples hem tingut a la història d’imperis i dictadors que han provocat grans estralls. En contra d’aquest discurs narcisista i de la llei del més fort hem de lluitar per enfortir els organismes internacionals i perquè Europa i els valors que representa es consolidin, ens juguem el futur dels nostres descendents.
Parlaré, per últim, d’una de les característiques bàsica del moviment que lidera Trump. Connecta amb el primer punt perquè es tracta d’aniquilar els que no pensen igual, tots els que no pensen igual són, no adversaris, sinó enemics públics i cal eliminar-los i no ho diu simbòlicament sinó que ho fa de forma sistemàtica (com per cert fan altres líders autoritaris com Putin). Redueix els pressupostos de les universitats, ocupa (amb l’exèrcit) les ciutats governades per demòcrates, ataca els jutges, els membres de la reserva federal, els diaris i periodistes, etc. que no segueixen les seves directrius. La democràcia té defectes i coses a corregir però té un règim que garanteix els drets de les persones, els Trump de torn no respecten a ningú sols ells tenen la veritat i es creuen amb dret a defensar per la força les seves idees i els seus interessos. Per a Trump la immigració sols és una qüestió de defensa dels sacralitzats principis de la nació americana que aquests posen en perill, això sí, si tenen diners com Musk i molts altres aleshores se li obren totes les portes, com fem aquí amb els Yamal de torn mentre fustiguem els immigrants.
Trump ens interpel·la a totes les persones sobretot als partits de dretes. Els conservadors als EUA i a la UE han de construir el seu discurs diferenciat del de la ultradreta, defensar els principis conservadors dintre la democràcia i el respecte als drets de l’home. Acostant-se a la ultradreta no faran més que alimentar-la però molts conservadors estan desorientats siguin dintre el PP o sigui a Junts, se senten amenaçats per Vox i Aliança Catalana. Esperem que no arribem tard.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit