Opinió | Le Fumoir
Javier Puga Llopis
Tornar per quedar-s’hi
L’altra nit em van convidar a unes copes a la ciutat vella de Damasc. El clàssic poti-poti d’expatriats, un món tant arquetípic com acolorit i interessant: una freelancer australiana que escriu per als grans diaris anglosaxons per quatre duros, a qui sovint no li agafen les millors peces, perquè algun peix gros saberut creu tenir millor olfacte periodístic que ella; diversos cooperants francesos amb un aspecte idèntic a d’altres –que en el fons són els mateixos– que vaig conèixer disset anys enrere en altres copes a la meva primera destinació al Iemen; intel·lectuals que avui se senten més lliures per parlar o publicar, però que confessen que estaven més còmodes contra un enemic de contorns més definits; algun sotsdirector d’agència de Nacions Unides ja de tornada de la vida; una jove com sortida d’un after de Berlín; sangria i whisky d’estraperlo i moltes burilles als cendrers.
Xerrava amb uns i amb altres, en aquelles converses socials de via morta, allò que els anglosaxons en diuen chit-chat, i que no és més que omplir el silenci amb paraules que s’endú el vent. Però en tota aquella xerrameca anodina i roma, de comentaris sobre la situació del país, d’on havia estat cadascú abans, de si em sona la teva cara de Bagdad o de Timor Oriental, del «sí, jo també vaig tractar amb en Fulanito» seguit d’un torrent de crítiques a en Fulanito a lloms de la desinhibició de l’alcohol, s’hi cola una conversa amb més substància, com una palleta d’or en aquell sedàs de pedres que sacsegem sense massa ganes, mentre fem glops a la nostra copa ja calenta i masteguem anacards com a sopar.
Parlant amb un jove sirià, alt i somrient, segur de si mateix malgrat la seva joventut, això que els italians en diuen un ragazzo in gamba o els catalans un noi molt trempat, em va posar davant del dilema de tot exiliat, de tot emigrat. Acabava d’arribar dels Estats Units, on havia viscut fins fa uns mesos. Part de la seva família, sirians fugits de la guerra amb passaport canadenc –a l’Orient Mitjà gairebé tothom és canadenc– , continuava allà. Es notava, pel que explicava, pel seu aspecte, que venia d’una família amb estudis, d’un cert nivell econòmic. Li vaig preguntar si pensava quedar-s’hi. Em va dir que sí, que a Síria tot estava per fer i que als Estats Units ell sentia que ja no hi tenia gaire cosa a fer. S’havia embarcat en un negoci pioner al país i se’l veia feliç, en aquella edat dels trenta en què tot sembla possible. Va dir que havia decidit tornar perquè, per molt temps que hom estigui fora, no deixa mai de ser d’on és.
Li vaig dir que tenia raó, però que no tothom tenia l’opció de tornar o de marxar, que no tothom s’ho podia permetre. Em va girar el comentari i va dir: «Tens raó, però d’altres, com la meva germana, sí que poden, però no s’atreveixen a fer el pas». La seva germana era advocada a Nova York. Li vaig dir que entenia que volgués continuar amb la seva carrera. Em va aturar en sec i va dir: «Sí, però no és feliç. Treballa catorze hores al dia, guanya diners però no té temps per gastar-se’ls o gaudir-los, perquè l’onada diària l’atrapa. Viu permanentment estressada. Això no és vida. Ella no se n’adona, però jo sí. Per això he tornat».
Subjacent en les seves paraules hi havia un criteri moral, patriòtic, i un altre de molt pragmàtic d’home mediterrani en la seva aproximació a la vida. Vaig pensar que era molt valent, perquè tornar requereix sovint molt més coratge que quedar-se, especialment quan s’ha triomfat en aquell exili forçat.
Em va venir al cap un noi ourensà ple de morriña i voluntat als ulls a qui vaig conèixer en un avió cap a Dubai. Ell emigrava a Austràlia, el seu primer viatge en avió, per treballar-hi. Li vaig preguntar –eren temps de crisi a Espanya– per què se n’anava tan lluny. Em va respondre amb retranca gallega: «ja que se’n va un…». Em va arrencar un somriure trist. Un ourensà agosarat que no parlava anglès se’n va anar a la conquesta d’Austràlia com a lampista –haurà triomfat? Parlarà anglès? Haurà tornat a Ourense?– i un sirià valent i emprenedor acaba de tornar a un país, el seu, on tot està per fer.
Així s’escriu la història.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit