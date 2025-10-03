Opinió
U d’octubre ja s’escriu en minúscules
El dimecres va ser 1 d’octubre i l’única cosa que la premsa destacava és que en aquesta jornada se celebra el Dia Mundial de la Gent d’Edat, eufemisme estrany -ja que edat la té fins a un nounat- per a no dir-ne pel seu nom: Dia Mundial dels Vells. No és casual que es triés un dia tan assenyalat per a organitzar el referèndum de 2017, els vells necessiten entretenir-se i ja estan farts dels balls, el bingo, el parxís i altres parides que els organitzen en els geriàtrics, així que res millor que obsequiar-los amb una consulta d’independència, a veure si per fi es senten útils, ni que sigui en la tardor, no només la climatològica, també en la de les seves vides. És igual que al final tot resulti mentida, tampoc es mengen de veritat les fitxes del contrari quan juguen al parxís, o almenys no tots ho fan. Si d’alguna cosa poden queixar-se els nostres avis seria, si de cas, que no els organitzin un joc similar cada any, amb els seus policies, les seves declaracions altisonants, els seus eslògans èpics, els seus bombers republicans, la seva Mónica Terribas i tot.
No és només la premsa. Jo mateix, ni recordava que l’1 d’octubre és l’aniversari del dia que em vaig asseure en una terrassa a prendre canyes i gaudir de l’espectacle, que a més era de franc (l’espectacle, no les canyes). Normal que un no s’en recordi, si ni tan sols TV3 -o com s’anomeni ara, perquè canvia més de nom que el partit del Vivales- va emetre un especial informatiu, com era fins fa poc la seva obligació. Potser no ho va fer per pietat, per a no recordar-li a aquella pobra gent com van ser enganyats pels seus líders, o per vergonya, per a no rememorar que la mateixa TV3 va abdicar del periodisme per a exercir de portaveu del poder, com en tota república bananera que es preï. Vaig fer una ullada a la programació de la nostra l’1 d’octubre i l’única cosa que vaig trobar relacionat amb l’aquell intent de republiqueta va ser una cosa titulada «Atrapa’m si pots», que imagino que és una seatcom sobre la fugida nocturna del Vivales després de dir-los als seus que l’endemà es presentessin en els seus despatxos a continuar treballant per la republiqueta.
La veritat és que, tret dels qui continuen vivint d’això, ningú recorda l’1 d’octubre de 2017. Als joves els interessen ben poc les batalletes dels seus majors, cosa que és l’obligació de tots els joves des que el món és món.
- Escolta Ernest, ja saps que avui és 1 d’octubre? – li vaig comentar de bon matí al meu fill de quinze anys.
-Doncs que bé. I demà 2 d’octubre- em va respondre, sense apartar la vista del mòbil.
No em vaig rendir, segur que trobaria a algú que recordés el que no fa molt se celebrava en totes les famílies autènticament catalanes mentre menjaven el tortell havent dinat. Potser la meva mare, que als seus 87 anys té el cap ben lúcid. La vaig trucar per telèfon.
-Bon dia mama. Avui és 1 d’octubre.
-Bé que ho sé. Ja fa quatre dies que havien d’haver vingut a reparar-me la rentadora. No em vas dir que t’encarregaves tu?
Em sentia ja com el protagonista del conte que buscava a l’home feliç, així que vaig sortir de casa disposat a trobar a algú que plorés d’emoció en rememorar la històrica jornada. Vaig trobar en Diego assegut a la seva taula en al bar La Tahona, a sota a casa.
- Què tal, Diego. Estem a 1 d’Octubre. Aquesta data no et diu res? -a mesura que passaven les hores, un donava més pistes, a veure si així.
Es va limitar a somriure, a observar-me amb expressió de «què diu el paio aquest», i a engolir el vi que tenia en la taula, abans de demanar una altra copa amb un gest. Sense una paraula.
No fa gaire temps, U d’Octubre s’escrivia així, amb majúscules, i en cas de pronunciar-ho en veu alta es feia engolant la veu i mirant al cel, pels caiguts que no va haver-hi però bé que ens hauria anat algun. Avui s’escriu en minúscules i es pronuncia amb la mateixa entonació que el 15 d’abril, res és el que era. L’únic consol és que no ens van mentir quan ens van dir que tenien preparades les estructures d’estat, perquè tothom sap que la principal funció d’un estat és permetre que els seus líders visquin del quant el major temps possible. Aquí els tenim a tots, demostrant que sí, que aquesta estructura estava ben planificada.
L’única cosa que falta per a acabar d’enterrar aquella data és canviar el nom de totes les places que a Catalunya es van rebatejar com U d’Otubre. Jo les posaria a totes Plaça del 28 de Desembre.
