Opinió
Anar al cine
Una cosa és que t’agradin les pel·lícules i l’altra és anar al cine. Anar a les sales a gaudir de l’espectacle en pantalla gran i a la foscor ha estat l’espectacle més popular del segle XX i en els nostres dies ha baixat l’assistència de manera considerable mentre s’ha disparat el consum audiovisual gaudit al sofà o al llit. I és una pena perquè l’experiència de seure a la butaca i formar part d’un col·lectiu de persones que viuen la projecció és molt agradable. Jo, no només és qüestió de mida de la pantalla, és tot el ritus de triar la sessió, passar per taquilla, agafar o no crispetes, asseure’s esperant les imatges cobrin vida i després, sortir de la sala, si cal, fent algun comentari de descompressió. Han quedat com a cosa del passat aquelles sales plenes el diumenge a la tarda o el dissabte a la nit. Aquelles cues que la gent d’una certa edat recordem. Sentir les rialles del públic veient una comèdia a l’antic Teatre Albéniz amb l’aforament complet era un plaer. Esperar que el lleó de la Metro rugís mentre es decorria un teló vermell que amagava la pantalla també ho era. I això val tant per a un cine de capital com per a una modesta sala de poble on es passaven còpies ratllades i salts en el canvi de bobina.
Les sales tampoc no són com les d’abans, es passen el dia anunciant no sé quins nous sistemes de so digital però tenen poca cura de la cerimònia cinematogràfica, obrint espantosos llums de neteja en el moment en què surt el primer títol de crèdit i expulsant al carrer a l’espectador per tristos vomitoris que donen al carrer en comptes de sortir per un hall ben ambientat. En moltes sessions, espectadors consultant el mòbil i parlant entre ells obscenament fan pensar que el setè art ha tornat a l’origen de la barraca de fira.
Per sort hi ha excepcions en alguns pobles en els quals una colla d’enamorats del cine mantenen la màgia, a Girona tenim una sala de titularitat municipal, el Truffaut, que mima la programació i l’espectador i que calcula que aquest any vendrà 70.000 entrades.
Molts de la meva generació vam començar de petits a anar cada diumenge al cinema a veure sessió doble, en el meu cas al Casal de Caldes -del que vaig ser operador de cabina més tard- i sabem que, encara ara, hi ha poques coses més tristes que un diumenge sense cine. Cine, cine del de debò, d’aquell que es gaudeix a la foscor d’un Cinema Paradisso. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat