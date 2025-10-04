Opinió | Tal com raja
Baixes: quan el sistema afavoreix l’abús
No sé si és políticament correcte dir-ho, però a la meva edat ja no em preocupa quedar bé amb tothom.
Crec sincerament que, quan l’abús es tolera, els justos paguen per pecadors. I això no ho podem acceptar.
Em preocupa –i molt– veure com les empreses, sobretot les petites, cada cop tenen més dificultats per tirar endavant. I un dels motius, que molts pensen, però pocs s’atreveixen a dir en veu alta, és l’abús de les baixes laborals.
El sistema està pensat per protegir el treballador quan realment està malalt, i això ho defenso sense matisos. Però avui dia, hi ha massa casos que no aguanten ni un mínim d’anàlisi objectiva. Baixes per motius lleus, reiterades, o que casualment coincideixen amb ponts i caps de setmana. I després, quan una empresa gosa posar-ho en dubte, és ella qui queda com la dolenta. Doncs no. Ja n’hi ha prou.
Les empreses no poden ser l’esponja que ho absorbeix tot: retards, reorganitzacions, pagaments, desconfiança interna… I si en parles, sembles insensible. Però qui ho pateix sap que això no té res a veure amb la insensibilitat. Té a veure amb la realitat.
Aquella que no surt als discursos ni als informes, però que es viu cada dia al carrer, als magatzems, a les botigues, als restaurants i a les oficines. Els justos paguen per pecadors. I això, en una societat sana, no hauria de passar.
Caldria més control, més responsabilitat i més equilibri. I també més valentia institucional per defensar les empreses que generen feina i riquesa, i no només qui sap moure millor el sistema.
Com a empresari que ho viu cada dia, em sento amb l’obligació de dir el que molts pensen i pocs gosen expressar.
Perquè si no ho diem nosaltres, qui ho dirà?
