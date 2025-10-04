Opinió
Girona emblemàtica: Sant Feliu i el Crist Jacent del mestre Aloi
Girona és una ciutat que es descobreix en capes. Des de la muralla carolíngia fins als ponts moderns sobre el Ter, tot és memòria i arquitectura. Però entre totes les fites del seu paisatge, hi ha un campanar que talla el cel amb una presència inconfusible: el de Sant Feliu, temple d’origen paleocristià i medieval, veritable porta d’entrada a la ciutat. En el seu interior, Girona custodia una de les obres més commovedores del gòtic europeu: el Crist Jacent del mestre Aloi de Montbrai, realitzat vers 1350.
Aquesta escultura d’alabastre, delicada i poderosa alhora, no és només un tresor artístic; és també la clau per reconèixer Sant Feliu com l’únic emplaçament possible per a exposar-lo en companyia de la resta de les imatges que originàriament varen conformar el grup del Sant Enterrament. El Crist Jacent mostra Jesús reposant amb el cos lleument flexionat, els braços sobre el pit i la boca entreoberta. El mestre Aloi aconseguí una combinació insòlita de realisme i espiritualitat: un cos que sembla respirar encara, atrapat en el trànsit entre vida i mort. Treballat en alabastre, material que juga amb la llum i aporta una carnalitat única, és una obra d’una modernitat sorprenent per al segle XIV. Al mateix temps, conserva la funció litúrgica i devocional per a la qual fou creada: commoure, convidar al silenci i a la contemplació.
El mestre Aloi de Montbrai, d’origen francès, és documentat a Catalunya entre 1337 i 1368. Treballà per a la cort reial i, junt amb Jaume Cascalls, participà en els panteons reials de Poblet i en projectes escultòrics de Barcelona i Tarragona. Que deixés a Girona una obra com el Crist Jacent no és casualitat: la ciutat era llavors un centre actiu, amb pedreres d’alabastre properes (Beuda, Pedret), tallers especialitzats i un entorn canònic i episcopal que afavoria encàrrecs d’alt nivell. Aloi no fou un artista aïllat, sinó part d’una xarxa europea que connectava França, la Corona d’Aragó i la Mediterrània. El Crist Jacent formava part d’un Sant Enterrament de vuit figures que s’han conservat disperses fins avui entre la basílica de Sant Feliu i el Museu d’Art.
Aquesta dispersió ofereix un repte i alhora una oportunitat: com explicar avui el conjunt i l’obra d’Aloi? La resposta no pot ser la fragmentació en diferents institucions, sinó la creació d’un relat únic. I aquest relat només té sentit si parteix del lloc on l’obra respira des de fa set segles: Sant Feliu. Cap escenari té la força simbòlica, espiritual i històrica de Sant Feliu. El Crist Jacent ja hi és, i hi és en el seu context litúrgic original. Traslladar-lo o disgregar el grup trencaria la seva autenticitat. Convertir Sant Feliu en un espai patrimonial viu és, doncs, la millor opció, amb un recorregut que combina espiritualitat i patrimoni: la capella del Crist Jacent, centre de la visita i espai de contemplació; espais laterals amb fragments i reproduccions digitals del conjunt, maquetes, contextualització històrica; recorregut per la nau amb els sarcòfags romans i paleocristians;, etc. Així, Sant Feliu seria alhora basílica i museu, temple i contenidor artístic, punt de pregària i de coneixement. Fer de Sant Feliu el referent d’Aloi projectaria Girona internacionalment. No seria només una ciutat de muralles i catedrals, sinó la capital mediterrània d’un escultor europeu que va marcar el segle XIV.
El projecte uniria patrimoni i turisme cultural amb una proposta sòlida i singular. No cal inventar res de nou: només cal reconèixer el que ja tenim i situar-ho en el seu lloc natural. El Crist Jacent del mestre Aloi no és només una peça d’alabastre. És una obra mestra que ha travessat els segles i continua parlant-nos de fe, de bellesa i de fragilitat humana. I si ens parla amb tanta força és perquè es troba allà on va ser concebut: a Sant Feliu de Girona. Per això, qualsevol projecte sobre el seu llegat ha de tenir un únic emplaçament possible: el mateix temple que ha custodiat aquesta obra durant set segles. Girona té aquí una oportunitat única: fer de Sant Feliu el referent viu d’Aloi, i així situar la ciutat, un cop més, al mapa cultural i espiritual d’Europa.
