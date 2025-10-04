Opinió
Optimisme prudent o declivi controlat
En pocs dies he pogut assistir a diferents fòrums econòmics i he parlat amb empresaris de diferents sectors, amb banquers, i també amb algun sindicalista. L’«optimisme prudent» del que un directiu de BBVA parlava fa uns dies a Girona crec que és generalitzat. Girona va ser la província més castigada d’Espanya per la crisi derivada per la pandèmia a nivell de PIB, evidenciant la seva dependència del turisme. No obstant això, fa uns dies, el catedràtic gironí Josep Oliver ens explicava que les comarques gironines havien liderat el creixement a Catalunya els últims cinc anys gràcies al comportament de la indústria i la recuperació dels serveis.
Però, a vegades, la calma precedeix a tempestes perfectes. Des d’aquestes mateixes pàgines, Joan Vila fa temps que adverteix dels desequilibris de la nostra economia. Hi pensava mentre repassava l’últim número dels quaderns econòmics que publica Funcas, en el qual el periodista i analista econòmic Wolfgang Münchau alerta de la dependència alemanya d’unes poques indústries tradicionals i del creixement espanyol impulsat en el creixement poblacional basat en la immigració, símptoma d’un model fràgil mancat de productivitat.
Parla d’una Europa amb excés de regulació, fragmentació financera i amb falta d’inversió que l’han deixat endarrerida en alta tecnologia. Durant dècades, els treballadors de les mines de carbó baixen a la mina amb una gàbia amb un canari. Quan l’ocell deixava de cantar, perquè els pulmons se li omplien de grisú -gas tòxic format per metà i CO2-, tothom sabia que calia fugir d’aquella galeria si volia sobreviure. Per a Münchau, Alemanya és «el canari a la mina de carbó» i el que hi passa s’estendrà a la resta del continent en el que qualifica com un procés de «declivi controlat».
