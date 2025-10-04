Opinió
Del «volem acollir» a la ultradreta
Javier Marías, que, a més d’un novel·lista brillant, era un gran articulista, va descriure al diari El País una escena que va presenciar a Madrid el 30 de setembre de 2017, la vigília de l’1-O: «Surto a fer un volt pel meu barri madrileny, el dels Àustries, poc procliu a votar el PP. Alguna cosa havia llegit en columnes alienes, però ara ho veig amb els meus ulls: al llarg del meu breu passeig, distingeixo un centenar de banderes espanyoles en balcons, una cosa insòlita a la capital, llevat que la selecció disputi una final de futbol, i això pot passar, com a màxim, un dia cada dos anys. ‘Vaja’, em dic. ‘Gràcies, Puigdemont i Junqueras, Forcadell i Anna Gabriel, Romeva i Turull i Mas, Rufián i Tardà’. Esteu despertant un nacionalisme perillós que feia dècades que estava adormit». Javier Marías, el pare del qual havia sigut un represaliat del franquisme, sabia el que es deia.
Cert que existeix un gir global cap a posicions ultradretanes, però va ser el procés el que va proporcionar el primer gran impuls a Vox, que havia concorregut, sense pena ni glòria, a les eleccions europees de 2014, a les municipals i autonòmiques de 2015, i a les generals de 2015 i 2016, on, ja amb Santiago Abascal de candidat, va obtenir sempre un esquifit 0,2% dels vots. Ara, Vox ja trepitja els talons al PP, igual que Aliança Catalana a Junts. D’aquella pols, venen aquests fangs. La sortida de l’armari de la ultradreta a Espanya i a Catalunya és el principal «èxit» del procés: existir ja existia, per molt que alguns, sobretot a Catalunya, ho volguessin negar, però estava camuflada dintre d’altres partits, principalment CDC (Junts) i el PP. Ens van voler vendre democràcia, progressisme, modernitat, i ja veuen els resultats: segons una enquesta de La Vanguardia, si ara se celebressin eleccions, un de cada quatre diputats del Parlament català seria de formacions d’ultradreta. Darrere l’embolcall, no hi havia res, tot era fals.
Vuit anys després, el famós «volem acollir» ha donat pas a un «ja en som prou». Ens van fer creure que els catalans érem els campions mundials de la solidaritat, organitzant una gran manifestació (18 de febrer de 2017), amb tot el suport institucional, per acollir immigrants i refugiats. Carles Puigdemont va enviar una carta al comissari europeu d’Immigració, Dimitris Avramopoulos, per mostrar la disponibilitat de Catalunya per rebre refugiats. Aquella Catalunya que donava lliçons de superioritat moral a tot el món ara diu que «no volem la Catalunya dels 10 milions, dels 9, ni dels 8», com va deixar ben clar el passat mes d’agost el diputat de la CUP, Dani Cornellà, paral·lelament a la irrupció d’un partit, Aliança Catalana, que predica tot el contrari d’aquell lema del qual en feien bandera tots els partits nacionalistes catalans.
I, mentrestant, els dos principals líders del procés, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, responsables de la desfeta política i institucional de Catalunya, continuen instal·lats en la seva particular ficció. Junqueras ha tornat a presentar aquesta setmana la seva candidatura a presidir la Generalitat. I Puigdemont, al qual només l’ocupa l’amnistia, manté la seva retòrica de sempre: «No perdem de vista que l’1 d’octubre, malgrat que ens volien vençuts, els vam derrotar», va repetir dimecres passat. Tornaran a prometre la independència? Els seus electors es deixaran enganyar de nou? Mentrestant, el panorama polític, social i electoral català ben poc té a veure amb el dels anys del procés, començant per la fuga de votants nacionalistes cap al partit de Sílvia Orriols, que aventura una forta sacsejada a les urnes.
Al final, per més hipèrboles que hi posin, l’1 d’octubre de 2017 ha quedat reduït a un simple capítol de la mitologia nacionalista. Aquella Catalunya suposadament integradora ha mostrat la seva cara més intransigent, amb personatges com el cap de gabinet de Puigdemont, Josep Lluís Alay, un senyor de la màxima confiança de l’expresident català, que cobra més de cent mil euros anuals de la Generalitat per redactar tuits carregats d’odi, com aquest: «En la lluita per la llibertat d’un poble i el seu alliberament nacional, el pitjor de tot sempre són els traïdors», en referència a Marc Márquez, per celebrar un dels majors èxits de la història del motociclisme amb la bandera d’Espanya. Com escriu Anne Applebaum a Autocracia S.A., realment «la retòrica antidemocràtica s’ha globalitzat».
Subscriu-te per seguir llegint
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat