Opinió
Més de tres dècades ja que la pel·lícula "Jamón, jamón" fes que els conductors ens aturéssim sota el mític brau d’Osborne
Un dia d’aquest darrer estiu, viatjant entre Madrid i i Girona, l’AVE es va aturar a la via alguns minuts per alguna raó tècnica. Sense cap soroll em fou fàcil escoltar la conversa d’uns viatgers propers al meu seient quan un estranger va preguntar on érem. El contestaren de forma rotunda: "The Monegros!". Érem a la comarca dels Monegros, una zona àrida i desèrtica dins del triangle Lleida-Osca-Saragossa. De fet en diuen el desert de Los Monegros. Clima sec, mínimes precipitacions, la desforestació de fa segles i els forts vents l’han portat a una erosió continuada i a la imatge que avui ofereix amb 18.000 habitants i 30 pobles. Insòlita i radicalment diferent als paisatges que amb certa continuïtat trobes abans i després d’aquest punt.
La breu aturada em va permetre recordar un temps llunyà, quan sovint, sense AVE i condemnat al monopoli del pont aeri, feia el trajecte en cotxe. El punt on s’havia aturat el tren, al sud de la comarca, on avancen de forma paral·lela l’alta velocitat, l’autopista i l’N-II, responia fidelment a aquesta característica desèrtica que havia cridat l’atenció del turista. El viatge sempre el feia sense aturar-me als Monegros, no em provocaven cap interès i ja tenia localitzats perfectament els llocs on era recomanable menjar alguna cosa, restaurants de carretera on s’aturaven viatjants i camioners a fer el menú, com La Torre a Malpica o Meson Duque de Medinaceli. El primer amb un típic ternasco i el segon amb una magnífica perdiu a la vinagreta.
Pels Monegros hi passava doncs sense posar peu a terra. El paisatge et diu que allà no hi ha res a fer. Per cert, un amic meu en arribar a una petita illa llunyana castigada pels vents, on no hi havia gens de vegetació, ni un sol arbre, exclamaria per fer contundent la seva sensació de desolació: "Això és com els Monegros però amb mar". Fins que a principis dels 90 el director Bigas Luna va rodar als pobles de la comarca la mítica Jamón, jamón, amb Penélope Cruz, Javier Bardem i Jordi Mollà. Una història de passió extrema que no podia tenir millor escenari i que posava els Monegros al mapa. Tant que avui, més de tres dècades després de l’estrena de la pel·lícula, està perfectament organitzada la ruta dels escenaris protagonistes, sinó que existeix una Monegros Film Comission per facilitar els rodatges que hi van constantment de tot el món.
Impactat per la pel·lícula, uns mesos després de l’estrena i en un viatge a Madrid, vaig decidir deixar l’autopista a l’alçada de Fraga per fer a la vella carretera general, l’N-II, els prop de 30 quilòmetres fins Peñalba, el primer destí que cercava. La construcció de l’autopista fins a Saragossa a finals dels anys setanta havia deixat la carretera gairebé sense trànsit, provocant el tancament d’hotels, gasolineres i bars, construccions ja molt degradades que oferien a la ruta un aspecte fantasmal. Fins que vaig arribar a l’encreuament de Peñalba, on en un turó sobre la benzinera i el bar regnava majestuós el brau, el toro d’Osborne al qual Jordi Mollà en una escena tremenda de revenja i odi rebenta els testicles a cops de puny. Avui el brau negre, de 14 metres d’alçada i els seus testicles intactes, encara hi és, com altres 90 a les carreteres de l’Estat. Foren indultats mitjançant sentència del Tribunal Suprem, farcida d’arguments propis del més ranci costumisme hispànic després que una llei dels anys vuitanta prohibís la publicitat propera a les carreteres per no distreure els conductors.
Després vaig continuar fins a Monegrillo, escenari de la violenta escena on Bardem i Mollà es barallen amb una cuixa de pernil com a arma de destrucció massiva. Tornaria a contemplar el toro de la pel·lícula uns anys més tard amb motiu d’una surrealista trobada que vaig tenir també als Monegros. Un conegut assessor de polítics i governs va proposar a la productora on treballo un acord per fer un gran espectacle basat en els nostres programes de televisió. I en una carpa al mig del no res ens fou presentat el projecte. Era aixecar als Monegros una gegantina ciutat del joc com era el cas de la fundació de Las Vegas al desert de Nevada. El projecte era faraònic: 19 casinos , 70 hotels, 65.000 empleats, 5 parcs temàtics, etc. El parlament aragonès fins i tot havia aprovat una llei que regulava la seva posta en marxa. Ja tenien emparaulades la compra de milers d’hectàrees. No quedava clar qui era el grup empresarial amb experiència que hi havia al darrere, si és que n’hi havia. Com poden suposar, la història acaba aquí. Fou la primera i darrera reunió.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines