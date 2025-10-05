Opinió
Un parc infantil com a metàfora
L’espai infantil que, històricament, ha ocupat la part central de la plaça Catalunya és avui la metàfora perfecta per definir la ciutat. A vegades les coses que tens més a prop són les que més passen desapercebudes fins que un dia, camí del Truffaut a la presentació de Mi amiga Eva, hi passes pel mig i descobreixes la penúria que transmet. El cautxú del terra està en pèssim estat, aixecat dels laterals perquè hi surtin les males herbes que tan agraden. I per si no fos poc hi ha alguns forats en llocs on abans hi deuria haver algun gronxador. La imatge és penosa, però potser encara el que preocupa més és el perill que algun infant s’entrebanqui i es faci mal.
Estem parlant, el cas que ens ocupa, d’una zona d’esbarjo situada al centre mateix de la ciutat, per on a diari hi deuen passar milers de persones. De la ciutat i de fora. Potser ara que l’alcalde s’ha compromès a definir, abans no s’acabi l’any, com es pacificarà el trànsit en aquest espai no estaria malament que aprofités per fer un rentat de cara global a una de les portes d’entrada cap a la Rambla i el Barri Vell. I si pot ser, que vagi una mica més enllà dels new jerseis.
Treure el trànsit i els aparcaments del lateral de la plaça va ser un encert, i més amb la notable presència de terrasses i negocis de restauració. Potser també es podria anar més enllà i repensar el passeig General Mendoza, que també, en especial a les nits, és fosc i desangelat pel costat del riu. La plaça Catalunya, els jocs infantils i aquest passeig, tres espais del centre de Girona on més que mai s’aplica allò del qui dies passa, anys empeny sense qui ningú hi faci res.
