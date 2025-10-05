Opinió
La transició energètica al territori gironí
Europa ha desplegat diferents normatives i estratègies per tal d’assolir la neutralitat climàtica a 2050, és a dir, les zero emissions de gasos d’efecte hivernacle. Es tracta doncs d’una fita ambiciosa que no serà possible sense involucrar tots els sectors i actors possibles, incloses les petites i mitjanes empreses, que constitueixen el teixit empresarial del nostre país.
Incorporar les energies renovables de manera individual o conjunta, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible són tres eixos transversals per a participar activament a la transició energètica, i és el camí necessari que ens alinea als objectius europeus de neutralitat climàtica.
Girona és un territori ampli i divers, on s’ha demostrat des de diferents nivells el compromís de la província envers la descarbonització, desenvolupant i incorporant estratègies de transició energètica en l’àmbit de província, de comarques i un ferm compromís dels mateixos municipis. Què tenen en comú els fulls de ruta de la Diputació de Girona, de les comarques gironines i dels seus municipis? La importància de vincular les empreses a participar de manera activa a la descarbonització de l’economia.
Les pimes representen el 99,6% del total d’empreses gironines, augmentant al 100% en els sectors primaris i de la construcció, i elevant-se al 98,8% de la indústria i el 99,7% dels serveis. En altres paraules, la petita i mitjana empresa a la demarcació de Girona representa el teixit empresarial del territori i, per tant, no es pot parlar de transició energètica sense involucrar-les.
Per tal d’apropar a les empreses gironines el ventall de recursos que tenen disponibles i trencar amb barreres tècniques, Pimec Girona, amb el suport de l’Institut Català de l’Energia, ha posat en marxa l’Oficina Empresarial de Transició Energètica (OETE), un servei d’assessorament i acompanyament energètic per al teixit empresarial.
Des de l’OETE es generen mapes energètics de les instal·lacions i els seus processos productius associats, on sovint es desvetlla oportunitats d’estalvi i eficiència energètica que no només milloren l’operativitat, redueixen emissions i generen estalvis, sinó que milloren inclús la competitivitat empresarial.
Després d’aquests primers mesos de funcionament de l’oficina, ja es pot fer una petita diagnosi del territori: les pimes gironines tenen voluntat de millorar en la matèria energètica, però sovint ens trobem amb accions desordenades, que posen en valor la importància d’incorporar la figura de l’assessor energètic, tot ajudant a prioritzar accions i buscar-hi mecanismes de finançament. L’OETE s’ha adreçat a més de 300 empreses del territori i ha assessorat en petites accions com l’optimització de factures de llum i gas o el monitoratge dels consums, i ha acompanyat en projectes més grans de rehabilitació energètica, climatització, mobilitat elèctrica, instal·lacions de fotovoltaica i emmagatzematge, entre altres.
L’oficina de transició energètica empresarial de Pimec Girona pren com a objectiu ajudar les empreses i indústries gironines a identificar els punts de millora d’acord amb els 3 eixos estratègics i transversals i, per tant, dissenyar els seus fulls de ruta de descarbonització, tot acompanyant-les a implementar les mesures amb coherència i de manera ordenada. n
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines