Opinió
El retrat del rei retrata Salellas
L’alcalde Girona, sempre a punt d’obeir la justícia espanyola, ha penjat el retrat del rei en el saló de plens, perquè així li va ser requerit. No un retrat qualsevol, que seria barat i ja que paguem tots els ciutadans més val gastar diners a dojo, sinó un de realitzat al seu torn mitjançant centenars de diminutes fotografies de les forces policials requisant urnes l’1 d’octubre. És a dir, d’entrada un veu una fotografia de Felip VI, però, si s’hi acosta molt, el que veu són un munt de fotografies minúscules de les forces de l’ordre en acció. Perquè després diguin de la CUP. Ni al més fanàtic dels monàrquics se li hauria acudit un homenatge així al rei, cal reconèixer-li a l’alcalde Salellas que, si de complimentar es tracta, ningú com ell. És com si Florentino Pérez pengés en el Bernabeu una foto de Messi feta amb les fotos de tots els gols que l’argentí li va fer al Madrid. Els socis estarien tan encantats amb la idea com els votants de l’alcalde Salellas amb la seva.
Molts ciutadans pensen que Salellas pretenia ridiculitzar el rei i s’ha ridiculitzat a si mateix. Comencen a sospitar que CUP significa Cervells Uniformement Planers i que s’hi apunten els que no tenen l’altura mínima per a dedicar-se a la política -ni a res més-, i això que a Catalunya aquesta altura, més que mínima, és microscòpica. Jo sé que no és així, el que passa és que el nano és monàrquic, només cal veure amb quin orgull es va fer fotografiar al costat del retrat.
Monàrquics de tota Espanya vindran a Girona per a observar aquesta obra d’art que adorna el saló de plens, fins se’n podrien editar postals i punts de llibre. La catedral, el retrat del rei i les escombraries escampades pels carrers seran aviat les tres imatges més fotografiades i difoses de la ciutat. Felip VI estarà encantat de venir a la ciutat de la qual la seva filla és princesa, per a admirar l’homenatge que li dispensa Salellas i fins i tot de beneir-lo, si és que aquesta és una de les funcions que li han estat atorgades.
-Mireu majestat, aquest sou vós, gallard i atractiu com a bon Borbó. Si acosteu el regi nas a la foto, veureu les forces de l’ordre mantenint l’ídem.
- Quina meravella, el meu bon Salellas, tant de bo tots els meus súbdits fossin com tu.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14