Alba Carmona

Una astracanada d’artista

Simulació de la planta de captura de carboni que l'artista Josep Piñol projectava a la ciutat amazònica de Belém

Simulació de la planta de captura de carboni que l'artista Josep Piñol projectava a la ciutat amazònica de Belém / Cedida a l'ACN per Josep Piñol / ACN / ACN

L’artista Josep Piñol ha amenaçat d’emetre 60.000 tones de diòxid de carboni amb una obra d’art a l’Amazònia. Coincidint amb la Cimera del Clima, que se celebrarà el pròxim novembre al Brasil, el creador ha proposat aixecar una gran instal·lació artística a la selva, en una llera del riu Amazones: un centenar de figures de bronze vestides d’executiu sobre taüts convertits, una referència al fet que el 90% de les emissions de gasos contaminants de tot el món provenen d’un centenar d’actors polítics i econòmics. L’estructura, a més, ha de funcionar com una gran planta de captura de CO2.

La farà? No, perquè ha posat a la venda la possibilitat de no executar la peça per obrir el debat sobre el greenwashing. Un inversor ha pagat per frenar el projecte i evitar unes emissions que, segons el responsable de la iniciativa, equivalen al consum anual de 300.000 cases. L’artista s’ha compromès davant d’un notari a no tirar-ho endavant.

Amb aquesta performance, que va tenir lloc dissabte al Museu Tàpies de Barcelona, Piñol vol denunciar les trampes dels anomenats mercats voluntaris de carboni, el sistema que beneficia les grans empreses contaminants no per les seves accions, sinó per anunciar que evitaran expulsar gasos nocius a l’atmosfera. Una fórmula perversa que no deixa de ser una manera de seguir especulant i contaminant.

Per a molts, el que proposava Piñol és una bajanada. I ho és, tant com les incongruències que permeten que les grans corporacions es posin la medalla de la sostenibilitat. I denunciar-ho i fer-nos-hi pensar és una de les missions més importants que té ara l’art.

