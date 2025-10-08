Opinió | Des de la Font del Bisbe
L’edat no ha de limitar els drets
El passat 1 d’octubre, a la Casa de Cultura de Girona, en el marc de la commemoració del dia mundial de la gent gran, es va llegir un document fruit del treball conjunt entre l’associació intercomarcal de Consells de la Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona i el Dipsalut. En el context actual, em sembla important defensar els drets de les persones grans per tal de recuperar la consciència col·lectiva, posant en relleu la importància d’aquest col·lectiu en el món d’avui. I sense més preàmbuls, passo a fer de portaveu d’aquests drets.
Dret a l’autonomia, a prendre les pròpies decisions i a assumir els riscos. Dret a rebre tota la informació de qualsevol qüestió (sanitària, financera...) que afecti personalment les persones grans per tal de prendre decisions. Dret al respecte de les voluntats, a poder-se expressar i a ser respectades les seves voluntats i decisions anticipades. Dret a la intimitat, a preservar la confidencialitat, la intimitat, la sexualitat i la vida afectiva. Dret a un tracte digne i amb respecte. A un tracte sense infrautilitzacions, paternalismes ni actuacions de sobreprotecció.
Dret a la protecció al maltractament, a ser protegides de qualsevol forma de maltractament, en els àmbits familiar, públic i institucional. Dret a la protecció social i jurídica, a l’assistència legal de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudi dels drets propis. Dret a la participació, a exercir lliurement els drets de participació política, oci i cultura i a la pràctica religiosa o espiritual. Dret a una assistència sanitària i social, a tenir garantida la continuïtat d’aquests serveis, mitjançant professionals qualificats i ben formats. Dret a l’accessibilitat als serveis de l’administració pública i a les entitats que presten serveis bàsics, inclosa l’atenció presencial i l’accés adaptat als espais i al transport públic.
Dret a la formació al llarg de la vida, en totes les franges d’edat. Dret a l’habitatge, a viure en entorns accessibles adaptats a les nostres possibilitats i sense barreres, per tal d’assegurar la dignitat en les condicions de vida i l’habitatge, i afavorir la seguretat i el benestar físic, moral, psíquic i espiritual. Dret a no ser discriminades per raons d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició. Dret a obtenir els recursos econòmics i socials per viure amb suficiència i dignitat, i a percebre unes pensions justes, amb especial atenció a les situacions de pobresa i de gènere. Dret al suport de les administracions, a exigir que aquestes esmercin recursos i duguin a terme accions per atendre les situacions de necessitat i per donar suport, informació i orientació a les persones grans per tal de combatre la dependència, els abusos i les actituds negligents.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat