Opinió
El patró
Durant la teva infantesa, mentre ets a l’escola, es pot produir un fenomen que al principi és gairebé imperceptible, però del que aviat en descobreixes uns senyals prou evidents. Consisteix a notar que els altres fan befa de la roba que portes, dels gustos que tens o de les coses que dius. De tu, en general. Primer són subtileses; rialles al vol i indirectes en veu baixa que es van tornant recurrents. Després ve la pujada de tot, la socialització de la burla i el contacte físic. Per part de qui la rep, el desconcert, la tristesa i el sentiment d’humiliació constant. Per fort que vulguis ser, per més que t’hi tornis, és una batalla que sempre perds, perquè en el fons no tens prou eines per evitar que t’afecti. Et condiciona i et marca, determina la persona en qui t’acabes convertint. Hi va haver un temps en què no li posàvem un nom específic, simplement ens semblava un malson. Ara es coneix com a bullying, i amb el pas dels anys descobreixes que té moltes cares i moltes formes. A la vida adulta sembla desaparèixer, però en realitat només canvia de format. Un dels més habituals, aquesta gent que se serveix de les xarxes socials per referir-se als altres sense citar-los. Deixen anar invectives per agitar el seu ramat, però no t’interpel·len directament perquè són més valents fent-ho des de la garita. Mai et mirarien als ulls per dir-t’ho, perquè saben que serien un mirall en el qual no es volen reconèixer. Però per més que es faci des d’un galliner virtual, per més que després negarien qualsevol intent de ridiculitzar a un altre, això també és bullying, perquè pretén destruir la identitat aliena atacant les seves opinions, els seus assoliments i les seves singularitats. La diferència fonamental amb el bullying d’escola és que el practiquen adults suposadament funcionals i que aquests dissimulen la seva crueltat rere el pretext de la ironia, l’ocurrència i la intel·lectualitat. Però no ens enganyem, és un patró: abans ho feien a l’hora del pati i ara ho fan amb el mòbil des del sofà de casa.
