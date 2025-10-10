Opinió
Si avui és dijous, això és en Junqueras
Oriol Junqueras s’ha ficat a guia turístic, les coses no pinten gaire bé per a ERC i más cornás da el hambre, que deia aquell, així que s’ha de pencar. És cosa d’assegurar-se un futur, perquè a més a més l’amnistia no acaba d’arribar i d’alguna manera un s’ha de guanyar les garrofes, sacs i més sacs de garrofes, en el cas que ens ocupa. El viatge és a Florència, la seva durada és de cinc dies i el seu preu 2.495 euros, que pot semblar car però més ho seria convidar a dinar al guia. El preu inclou no només les explicacions del polític i historiador Junqueras sobre els llocs que visitaran, amb això no es guanya el sou, així que, és de suposar, en el bus, agafarà el micro per a explicar acudits i animar els passatgers a cantar això de «señor conductor acelere», més ben dit, «senyor xofer acceleri». Mai ha estat Junqueras l’alegria de l’horta, suposo que haurà fet un curset de reciclatge per al seu pas de polític soporífer a guia gracioset.
Més que el nou ofici del president d’ERC, el que sorprèn de la notícia és que hi hagi gent capaç de deixar anar 2.500 euros per a anar a Florència amb en Junqueras de guia, seria interessant conèixer les seves identitats i més encara els seus comptes corrents, això sí que és ser mecenes i no els Uficci. Abans, la gent de possibles anava de viatge al Carib o a l’Àfrica, depenent de si volien veure mulates o elefantes, fins i tot alguns anaven a Nova York per a veure teatre a Broadway, però ara el que es porta és anar aquí al costat, enduent-se de casa l’atracció, els rics són així d’excèntrics. Si Itàlia és país de Berlusconi, que va començar d’animador d’un creuer i va acabar de primer ministre de la república, bé pot en Junqueras iniciar-hi el mateix trànsit en sentit invers, de president de la republiqueta que mai no va existir, a animador turístic.
És qüestió de gustos, a mi haurien de pagar-me 2.500 euros per a aguantar Junqueras en un viatge, i així i tot, inventaria alguna excusa per a estalviar-m’ho, em semblen pocs diners. Fujo sempre dels guies narcisistes, sempre aprofiten la menor esquerda en el relat per a col·locar la seva història personal als soferts viatgers, i no tinc ganes que en la visita al palau Strozzi, el guia m’asseguri que en cases com aquesta viurien tots els catalans si tinguéssim la republiqueta. Una altra cosa seria una visita guiada a la presó on va purgar les penes el guia i els seus seqüaços, això sí que valdria la pena.
- I aquí hi ha el menjador on vam fer la famosa vaga de fam que es va prolongar durant dues hores, des del berenar fins al sopar, allò va ser un escac a l’estat. Bé, la van dur a terme els altres, que a mi, això d’estar tant de temps sense menjar, no em prova.
És de desitjar que tots els viatgers sàpiguen on s’han ficat. No vull ni imaginar el cas d’algú que s’hagi apuntat de bona fe a l’excursió, sense saber el que li espera. Si ensopegar de cara amb en Junqueras entre els companys de viatge només de pujar a l’autobús, és motiu per a recollir les maletes i tornar a casa, assabentar-te -un cop embarcat- que no és un altre viatger sinó ni més ni menys que el guia, és prou raó per a tirar-te a Arno des del Ponte Vecchio, amb el David de Miguel Ángel lligat al peu a tall de llast.
En el fons, el viatge és només una manera de proporcionar-li a en Junqueras recursos per a subsistir, fent que sembli una feina i evitant-li pidolar al metre. L’home encara té el seu orgull, deu ser de les poques coses que no s’ha empassat, i no acceptaria almoina, millor fer com si ens interessessin les seves opinions sobre art renaixentista. A més, tampoc molestarà gaire, el més probable és que mentre els excursionistes admiren Santa Maria del Fiore, ell es dediqui a visitar temples d’estil més contemporani, com pizzeries, trattories i osteries.
De l’única cosa que hauran de preocupar-se els intrèpids -més aviat temeraris- companys de viatge de Junqueras, es que aquest es limiti a parlar-los d’art. Que li impedeixin costi el que costi dissertar sobre res més, que si va haver-hi un temps en què algú el va tenir por un líder intel·ligent, avui ja sabem que Junqueras no és l’Arbre de la Ciència, com a molt un Matoll de l’Opinió.
