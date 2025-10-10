Opinió
Les pomes «lletges» de Can Xapes
Una crema, unes torrades amb pesto i una samfaina amb ou ferrat i guisat de bolets com a entrants; bacora a la planxa amb cremós de julivert i coliflor; xai desossat amb trinxa de col i patata; i, de postres, poma al vi blanc amb espècies. Això és el que un grapat d’afortunats vam sopar aquest dimecres de Can Xapes de Cornellà del Terri amb la particularitat, a banda del preu: 20 euros, que tots els plats estaven fets amb productes que anaven a ser tirats. Verdures i fruites que s’havien quedat sense recollir als camps perquè eren «lletges» o estaven tacades; un peix que no s’havia pogut vendre perquè era massa gros i gairebé ningú sap que és una bacora; un xai que havia quedat cremat en congelar-se malament... O sigui, productes exclosos del circuit comercial. O que, si els haguéssim tingut a casa, probablement hauríem acabat llençant-los després d’atipar-nos de veure’ls durant dies a la nevera. Unes verdures, un peix i una carn que, passades per la cuina de Lluc Quintana, es converteixen en un menú de primera qualitat. Un àpat que serveix per recordar-nos els quilos i quilos de menjar que cada any fem malbé a les nostres cases. O, sense que arribin a entrar a casa, directament condemnen perquè, visualment, no ens agrada prou per comprar-lo.
El sopar a Can Xapes formava part de la campanya Gastrorecup per fer un crit d’alerta per recordar que tot aquest menjar que malbaratem, no només és aprofitable, sinó que continua sent molt bo. I, tot i això, en llancem molt cada dia. Al camp, perquè no s’arriba a ni a recollir, a les grans distribuïdores, perquè es descarta per «no tenir ús comercial», als supermercats, als restaurants i, sobretot, a les nostres cases. Les xifres són impactants. Cada català malbarata més de 21 quilos de menjar a l’any. I ho fem a casa, aquella verdura que se’ns queda a la nevera i acabem tirant perquè veiem «passada», aquell plàtan «lleig» perquè s’ha quedat negre. I, entre tots, cap a les dues mil tones de menjar desaprofitat en un país on, recordem, un important percentatge de la població té molts i molts problemes per arribar a final de mes.
