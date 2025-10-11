Opinió | CARTES
Xavier BarrosoAnna Masó MalagónAlbert Altés Segura
La lluna també és plana?
Tenir algun dubte en relació que la veritat del tot està manipulada des que el món és món, és raonar poc si ens parem a analitzar els EUA, Rússia, la Xina, i aquests països on un individu es perpetua en el poder perquè ell ho decideix. Serà que l’envolten covards, vividors o escòria que es conformen amb allò que els deixen i a callar? Les morts dels Kennedy, de Lennon, de Marilyn i fins i tot allò de les Torres Bessones segueixen en el misteri, com molts casos al llarg de la història, cosa que demostra que el mal farà el que sigui per al que li interessi. Manipularà, condicionarà, obligarà i, si cal, aniquilarà per aconseguir allò que li convingui. Si tenim en compte la història de la humanitat, guerres, situacions, experiències, i som realment honrats a l’hora de valorar, no podem negar, de cap de les maneres, que allò que ens volen fer creure en la majoria de casos no s’ho creuen ni els que ho pretenen. El seu gran avantatge, i vet aquí el problema, és que les majories no raonen; i el cervell no va més enllà de la barra d’un bar i una cervesa. Qui en 4 anys no t’ha solucionat els problemes, ho farà en els propers quatre per molt que segueixi prometent i manipulant realitats pròpies, i les del contrari perquè les majories segueixin sense raonar i als seus desitjos? I els segueixes votant? L’actualitat del món ens demostra, allà on miris, que les majories que han decidit el present aquí i allà no han sabut triar i que mitjans de comunicació d’un bàndol i d’un altre no han ajudat, sinó tot al contrari. Vendre’s al millor postor per raons de supervivència econòmica tampoc és nou i com ja va dir algú en algun lloc, pagant Sant Pere canta. El més greu dels problemes resulta ser que cantamentires majoritàriament i som tots tan llestos que ens ho creiem a ulls tancats. Com també va dir algú en algun lloc, que Déu ens agafi confessats i ni això ja tenim en compte veient el rumb del nostre únic món. n
En un món convuls, on el temps no s’atura i els preus pugen, penso que arribarà un dia al qual no podrem subsistir. L’augment dels costos en tots els àmbits de la nostra vida és un fet real, alarmant i que cal donar-li la importància que es mereix. Això té un nom: inflació.
Estem en un país lliure, però molts de nosaltres ens sentim atrapats en aquesta paradoxa que no sabem a on ens portarà. Cobrir les necessitats primàries com ara: l’alimentació, el lloguer, l’educació… s’està tornant una tasca complexa. Vivim amb l’aigua al coll, no ens podem adormir, sinó ens ofegarem.
Infinits exemples em passen pel cap quan penso amb les pujades dels preus. Abans anàvem al supermercat i amb la mateixa quantitat de diners tornàvem amb el carro ple a vessar, i ara amb sort, tornem amb quatre coses. Fins on arribarem?
Necessitem mesures efectives, amb objectius clars i realistes que acabin amb aquests afers. No volem falses promeses que alimentin les nostres esperances. n
Em fa gràcia, el col·lectiu que intenta convèncer el món que la terra és plana. Ho trobo inversemblant! Tant és així que per això els faig aquesta pregunta: la lluna també és plana? Ho pregunto perquè sembla que vista des de la terra, la lluna té una forma rodona espectacular! Per tant, els que dubten de si la terra és rodona, potser hauran d’esperar anar a trepitjar la lluna per veure si la terra, vista des d’allà, és rodona o plana. Llàstima que ara per ara, és molt complicat d’anar-hi. Mentrestant, podran somiar i pensar que la seva terra continua sent plana... n
