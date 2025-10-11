Opinió
La síndrome postavortament
Avortar no causa insomni, ni bulímia, ni anorèxia, ni provoca autolesions, ni agressivitat, ni alcoholisme, ni provoca suïcidi, ni esterilitat, ni tampoc càncer. Per això, la inventada síndrome postavortament no té l’aval ni de l’OMS ni d’associacions de psicologia ni ginecològiques. Per això, la síndrome postavortament treta del barret de copa per Vox, avalada pel PP de Madrid, hauria d’alarmar tothom. Perquè no es poden proposar polítiques públiques ni propostes legals que siguin falses i no estiguin basades en la ciència i en els estudis acadèmics.
El que sí que afecta les dones psíquicament i físicament és no poder avortar, els obstacles legislatius o sanitaris, el paternalisme, l’infantilisme, la negació, la desinformació, no tenir suport familiar, no tenir suport de l’entorn, dificultar el procés, no fer-ho en condicions adequades o tenir antecedents psicològics. Sense oblidar que també els afecta que hi hagi grups assetjant a les portes d’aquests centres les dones i que creïn un estigma sobre elles.
Tampoc Vox i el PP han recolzat res de nou. Aquesta falsa síndrome es va inventar als anys 80 per part de grups que es fan anomenar provida, als Estats Units. De provida en tenen poc. No sé què opinaran de les paraules del papa Lleó XIV, quan afirma que és una mica estrany que grups provida nord-americans recolzin la pena de mort o el tracte inhumà a immigrants. Em nego a entrar aquí en el debat religiós, perquè aquest és un assumpte de ciència. Només que potser els que s’hi oposen han de començar per revisar les seves contradiccions abans d’anar donant lliçons. Sobretot, quan venen subvencionades des d’allà cap a tot Europa, amb els seus lobis.
Estan fent política masclista limitant drets. I ho repetirem mil vegades si cal. Recordo que hi ha fins i tot feministes que no avortarien si es veiessin en aquesta situació, però que defensen que aquest dret sigui accessible per a qualsevol altra dona que ho necessiti. Ho recordo: ningú obliga a avortar.
Sempre que sorgeix aquest tema, apareix el debat que hi ha dones que l’utilitzen com a mètode anticonceptiu. Perdona? Només elles són responsables? Però, és que es queden embarassades per obra i gràcia de l’esperit sant? Els mètodes anticonceptius no són cosa de dos? O a veure si és que, veient tant de porno sense protecció i amb tanta propaganda contra l’educació sexual, a la qual Vox anomena adoctrinament, tenim un altre problema. Que no és la llei de l’avortament, per cert.
No s’entén que la proposta de Vox hagi sigut acollida pel PP d’Almeida, a Madrid, amb els braços oberts. Tenen majoria absoluta i podria haver-la rebutjat. Han creat un problema del no-res. I l’excusa que les dones rebin informació no se sosté, ja que la mesura el que aporta a les dones és desinformació d’una síndrome inventada.
Si res no ho evita, és probable que en les pròximes eleccions tinguem Abascal de vicepresident. Cal blindar el dret a l’avortament a la Constitució ja. És urgent. n
