Opinió
12-O en diumenge, res a celebrar
El pitjor que el 12 d'octubre caigui en diumenge, és que la gent no pot fer-se la foto de cada any al lloc de feina, per publicar-la després a les xarxes amb la frase «Res a celebrar». Sobretot els polítics independentistes que ostenten càrrec, que en això es juguen la credibilitat. A Girona, sense anar més lluny, fa força anys que tenim alcaldes llacistes, i el seu primer jurament en accedir a la plaça és fer-se una foto al despatx el 12 d'octubre fent veure que estan treballant, però per culpa del maleït calendari enguany Salellas no ha pogut demostrar el seu exacerbat patriotisme català de l'única forma que té per fer-ho. Tampoc ha pogut el Vivales, a qui la foto treballant el dia de la Hispanitat és l'única cosa que li queda, en el seu cas ha tingut la mala fortuna que a Waterloo els diumenges són tan festius com aquí. Així no hi ha manera de bastir una republiqueta.
Els catalans no som gaire donats a actes heroics, què dic heroics, ni tan sols a actes entremaliats, però a posar cara de desafiament a les fotos, no hi ha qui ens guanyi. La desgràcia que el 12 d'octubre hagi estat un diumenge, ens ha privat de les imatges dels líders del procés desafiant l'estat mitjançant el sistema d'asseure's cadascun en el seu despatx amb un bolígraf a la mà. La independència no la van aconseguir, però la lluita continua a base de selfies.
Als qui més perjudica que el 12 d'octubre sigui un diumenge és als ciutadans normals, que així no veiem els polítics independentistes treballar ni un sol dia. En realitat el 12 d'octubre tampoc treballen, només ho simulen, però ens hi conformem perquè ja és més del que fan la resta de l'any. Per això algunes poblacions han traslladat la festivitat al dilluns, a veure si així algun càrrec llacista s’acosta a la feina, si més no per fer-se la foto. L'ideal seria que cada dia fos una festa espanyola, així aquests ganduls treballarien tot l'any, ni que fos per portar la contrària, això sí que seria a celebrar. Mentre això no arribi, ens hem de conformar que vagin a treballar el 6 de desembre i el 12 d'octubre, ni tan sols tenim la sort que, com a ateus, s’acostin al lloc de feina també el 25 de desembre, deu ser pecat i, malgrat que no creuen del tot, més val no temptar la sort.
