Opinió | CARTES
Martí Bermejo GuilàCarles Teixidor i Batlle
Tanta feina costa?
Benvolgut director, soc un estudiant de Banyoles i li escric aquesta carta perquè hi ha una cosa del nostre poble que em molesta bastant i crec que no soc l’únic. Es tracta del transport públic, o millor dit, de la manca de transport públic decent.
Banyoles és una ciutat molt maca, amb un llac espectacular i molts turistes a l’estiu, però per a la gent que hi vivim cada dia, especialment els joves, moure’s és un drama. Els busos passen molt de tant en tant, i si vols anar a Girona, has d’adaptar tota la teva vida als horaris del bus. I si et quedes a la ciutat estudiant o fent activitats extraescolars, després no saps ni com tornar. Molts dies he vist gent esperant més de mitja hora perquè el bus arriba tard o directament no passa. I no parlem ja si plou o fa fred…
A més, no tothom té cotxe ni carnet, i dependre sempre dels pares o d’amics no és just ni pràctic. I no tothom es pot permetre pagar cada dia un taxi o estar demanant favors. Això també afecta a la gent gran o a la gent que viu en barris o pobles del voltant, que es queden una mica desconnectats. És com si estiguéssim aïllats dins del nostre propi poble.
Crec que Banyoles mereix un servei de transport més eficient, més freqüent i més adaptat a la gent que realment l’utilitza, sobretot els estudiants i treballadors. Estaria bé que l’ajuntament escoltés més les necessitats reals dels ciutadans.
Per acabar, també volia dir que aquesta carta l’he escrit degut a que és un exercici avaluable de l’assignatura Política, Ciutadania i Dret, si me la publiqueu al diari, em posaran un 10. Així que espero que em doneu un cop de mà… i si pot ser, que també arribi a qui realment pot fer alguna cosa per canviar aquesta situació. n
Hi ha indrets a la nostra ciutat que estan totalment abandonats, alguns són de propietat municipal i altres de particulars, però tan difícil és poder tenir una ciutat una mica més neta?
No vull pas parlar de les escombraries, papereres i carrers bruts ni de les fastigoses algues de l’Onyar... que podríem fer un extens reportatge, no!, vull enraonar d’alguns indrets que si s’arrangessin una mica donarien una més bona imatge de la nostra ciutat; per posar algun exemple:
Carrer de les Ballesteries, carrer de molt de trànsit de turistes i no turistes, hi ha l’edifici a on hi havia l’antiga novetats Paquita, edifici abandonat però a la vista de tothom, es poden veure els baixos plens de brutícia, considero que des de l’ajuntament es podria obligar a netejar i/o tapiar-ho. A uns cinc metres abans d’aquests local hi ha un espai petit que si en lloc de ser un espai també ple de brutícia, si algú tingués una mica d’idea, només mantenir-lo net i una llum indirecta, la gent podria admirar una part de l’antiga muralla, (el que no acabo d’entendre, és que fa pocs dies van canviar la tanca metàl·lica per una altra de nova, però van deixar l’espai tal com està de brut).
Tenim el monument dedicat a Salvador Espriu, a la plaça que porta el seu nom, (precisament el grup que «mana» a l’Ajuntament hi té la seva seu social tot just davant del monument)... Heu vist en quina situació està ?
Hi ha altres indrets que es podrien arreglar pràcticament sense despesa pública, però amb aquests dos del c/ Ballesteries, per ara ja en tenim prou, hem d’intentar que des de l’Ajuntament vagin «solucionant» aquests problemes de mica en mica, no sigui que els responsables agafin la baixa per estrès. n
